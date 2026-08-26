פסטיגל 2026: זה התאריך המסתמן לעליית המופע הגדול של חנוכה

סרטון חדש ומעורר סקרנות שעלה לרשת חושף הצצה ראשונה לקראת פסטיגל 2026, בכיכובן של עומר נודלמן ונועה אסטנג'לוב.

העלילה נפתחת כשהשתיים מוצאות את עצמן בחדר לוקרים מסתורי. דרך האוזניות הן מקבלות הנחיות מנועה קירל, שמנחה אותן לחפש את הלוקר של הפקת הפסטיגל כדי לגלות מה באמת מתכננים לנו על הבמה.

במהלך החיפוש הצירופי והמשעשע, נועה ועומר פותחות לוקר אחר לוקר ומגלות חפצים אישיים של כוכבי המופע – ביניהם דילן דרור, רן דנקר, אליאנה תדהר ועידן תלם.

התפנית מגיעה כשהשתיים מאתרות לוקר נעול במנעול קוד. בהדרכתה של נועה קירל, הן מזיזות את המנעול לתאריך 28.11.26 (רמז עבה לתאריך עליית המופע) ופותחות אותו. בפנים הן מוצאות דף משימה חשוף ובו הבשורה: "נועה ועומר – להקת יחיד!".

רגע לפני שהן מספיקות לעמוד על קנקנה של התגלית, מגיעה שומרת ההפקה ולוכדת אותן על חם. השתיים מנסות להתחמק בתירוצים קומיים ("שיחקנו מחבואים!"), והסרטון מסתיים בהצצה קצרה לפרק הבא, שיצולם בחדר הכותבים של הפסטיגל.