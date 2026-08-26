בית המשפט הכריע: ניצחון ענק לטלי גוטליב 

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של יו"ר "הדמוקרטים", יאיר גולן, נגד חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד), וקבע כי עומדת לה חסינות פרלמנטרית מפני תביעת לשון הרע שהגיש נגדה.

לפי הדיווח באתר "העין השביעית", השופטים החליטו שלא לחייב את גולן בהוצאות משפט בשל התנהלותה של גוטליב במהלך הדיון.

התביעה, על סך חצי מיליון שקלים, הוגשה בתחילת 2025 בעקבות דברים שאמרה גוטליב במליאת הכנסת ובראיונות לתקשורת. גוטליב קשרה את שמו של גולן לפרשת "המרגל מהדרום" ודרשה לבדוק אם קיים קשר בינו לבין הנאשם בפרשה, אסף שמואלביץ'. גולן לא הוזכר בכתב האישום נגד שמואלביץ', ולא נטען כי הועבר אליו מידע. בהמשך נקבע כי שמואלביץ' לא פעל למען גורמים עוינים, והוא זוכה מחמת אי-שפיות.

בית משפט השלום דחה את התביעה על הסף בטענה כי הדברים נאמרו במסגרת מילוי תפקידה של גוטליב כחברת כנסת. גולן ערער על ההחלטה למחוזי וטען כי הפצת עובדות שקריות אינה מוגנת בחסינות.