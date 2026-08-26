עופר וינטר ללא מעצורים: "מוזמן ללכת למדינה ערבית"

תא"ל במיל' עופר וינטר, שהכריז אמש (שלישי) על הקמת מפלגתו החדשה 'עמך ישראל', הגיב כעת בחריפות לדבריו של ראש רע"מ מנסור עבאס, לפיו הרעיון של מדינה יהודית נכפה עליו.

דבריו אמר וינטר: "מי שלא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית - יכול ללכת לאיזה מדינה ערבית שהוא רוצה. ובוודאות אסור שאדם כזה יוכל להיבחר לכנסת ישראל. הגיע הזמן להפנים - מה שהיה - לא יהיה".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, עבאס התייחס לזהותה היהודית של מדינת ישראל ואמר כי מבחינתו מדובר במצב קיים שנכפה על הציבור הערבי, ולא בבחירה שלו.

״יהודיות המדינה זהו מצב קיים שנכפה עלינו ולא אנחנו שבחרנו בו. זוהי בחירתו של הרוב היהודי ולא דרישה שלנו״, אמר עבאס.

בהמשך דבריו התייחס יו"ר רע"מ גם ליחס של המפלגות הערביות להגדרתה של ישראל כמדינה יהודית, וטען כי הן נאלצו לקבל את המציאות הזו מבחינה מעשית, בין היתר בשל האפשרות שייפסלו מהתמודדות בבחירות.

״המפלגות הערביות נאלצו לקבל זאת מבחינה מעשית, שאם לא כן הן עלולות להיפסל מהתמודדות בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות״, אמר.