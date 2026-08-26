שיטפונות עזים בנפאל: 8 בני אדם נהרגו, כפרים שלמים נסחפו

אסון כבד: לפחות שמונה בני אדם נהרגו בעקבות שיטפון כבד שנרשם באזור ראסאווה שבנפאל, סמוך לגבול עם סין. במשטרה המקומית דיווחו כי נזק כבד נגרם לתשתיות בעיר, כשכפרים שלמים נסחפו בזרם.

לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, השיטפונות ככל הנראה נוצרו בעקבות שלגים שהופשרו מההרים באזור, אשר זרמו לנהר בוטה קושי הזורם מטיבט לנפאל. בעקבות השיטפונות נרשמו ניתוקים ברשתות החשמל והתקשורת באזור.

מושל מחוז ראסאווה, נרדנרה פריאר, קרא לתושבי האזור - ובפרט אלו שגרים לאורך גדות הנהר - להתפנות מבתיהם באופן מיידי ולעבור לאזורים גבוהים יותר. עוד הזהיר כי "ייתכן שיש הרוגים ונזק רב יותר ממה שהרשויות דיווחו כעת, אך עדיין אי אפשר לקבוע זאת בוודאות".

במקביל, ראש ממשלת נפאל, בלנדרה שאה, הודיע כי הזניק צוותי חילוץ, משטרה וצבא לאזור השיטפונות. עם זאת, דווח כי בשלב הזה מסוקי החירום לא יכלו לנחות באזור שנפגע, עקב גובה המים וההצפות.