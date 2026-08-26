טלי גוטליב זועמת: "אסור למפלגה כזו לרוץ לכנסת"

טלי גוטליב ( צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90 )

חברת הכנסת טלי גוטליב, התייחסה היום (רביעי) לאמירתו של מנסור עבאס בהקשר למדיניות המדינה היהודית, ותקפה אותו בחריפות.

בדבריה האשימה גוטליב: "מנסור עבאס עוכר ישראל ממש, אמר היום בערבית כי נאלץ להכיר במדינה יהודית רק כדי לא להיפסל לכנסת! קולטים?? אוייב המדינה היהודית בכנסת ישראל. כיאה לנציג אירגון הטרור האחים המוסלמים הוא יקדש כל שקר כדי להשתלט על הכנסת, על המדינה ובסופו של יום להשתית את השריעה. זה החזון המסוכן של עבאס שחותר תחת קיומנו. אסור לאפשר למפלגה כזו לרוץ לכנסת. אסור!".

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נזכיר כי מוקדם יותר היום, אמר יו"ר רע"מ מנסור עבאס כי מבחינתו מדובר במצב קיים שנכפה על הציבור הערבי, ולא בבחירה שלו.

״יהודיות המדינה זהו מצב קיים שנכפה עלינו ולא אנחנו שבחרנו בו. זוהי בחירתו של הרוב היהודי ולא דרישה שלנו״, אמר עבאס.

בהמשך דבריו התייחס יו"ר רע"מ גם ליחס של המפלגות הערביות להגדרתה של ישראל כמדינה יהודית, וטען כי הן נאלצו לקבל את המציאות הזו מבחינה מעשית, בין היתר בשל האפשרות שייפסלו מהתמודדות בבחירות.

״המפלגות הערביות נאלצו לקבל זאת מבחינה מעשית, שאם לא כן הן עלולות להיפסל מהתמודדות בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות״, אמר.