עובדת בנק מזרחי נדקרה על ידי לקוח; החשוד נעצר

בנק מזרחי ( יוסי אלוני/פלאש90 )

עובדת בסניף של בנק מזרחי בתל אביב נדקרה הבוקר (רביעי) על ידי לקוח ונפצעה באורח בינוני. מהמשטרה נמסר כי החשוד, בן 67, נעצר והסכין נתפסה. הרקע פלילי.

הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב דן בשעה 11:00. דווח על אישה כבת 45 שנפצעה באירוע אלימות בדרך שלמה בתל אביב. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים וולפסון בחולון. במשטרה עדכנו לאחר זמן קצר כי שוטרי סיור של תחנת יפו עצרו את החשוד בדקירה ברחוב סלמה בעיר, כשעל גופו סכין. לפי החשד מדובר באדם מעורער בנפשו. מהמשטרה נמסר עוד כי הרקע לאירוע פלילי.

הסכין בה הוא השתמש ( דוברות המשטרה )

על פי הדיווח של לי עייש, מדובר במנהלת תחום הבנקאות העסקית בסניף.