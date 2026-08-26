כשהשעון מתקתק והבטן מתחילה לקרקר, הרעיון של ארוחת צהריים מסובכת שתדרוש שעה במטבח נראה פשוט בלתי אפשרי. בדיוק בשביל הרגעים האלה קיים המתכון הבא – חזה עוף ברוטב שום, דבש ולימון שמוכן תוך 15 דקות בלבד, עם מינימום מאמץ ומקסימום טעם.

הסוד של המנה הזו טמון בשילוב המושלם בין המתיקות העמוקה של הדבש לבין החמיצות הרעננה של הלימון, כשהשום מוסיף עומק וארומה שעוטפת את כל המטבח. בניגוד למנות עוף אחרות שדורשות תיבול ארוך או אפייה בתנור, הגרסה הזו מסתפקת במחבת אחת ובכמה מרכיבים בסיסיים שכנראה כבר יש לכם במקרר.

המצרכים שצריך (ל-2 מנות)

לעוף: 400 גרם חזה עוף חתוך לרצועות או שניצלים דקים. חשוב לחתוך את העוף לנתחים בגודל אחיד כדי שיתבשלו באופן שווה.

לרוטב: 2 כפות שמן זית, 3 שיני שום כתושות, 2 כפות דבש (או סילאן למי שמעדיף), 2 כפות מיץ לימון טרי, כף רוטב סויה, מלח, פלפל שחור וקצת פפריקה מתוקה.

שלבי ההכנה המהירים

תיבול ראשוני: מתבלים את רצועות העוף במעט מלח, פלפל שחור ופפריקה מתוקה. אין צורך בתיבול ארוך – מספיק לערבב היטב ולעבור לשלב הבא.

טיגון העוף: מחממים שמן זית במחבת רחבה על אש בינונית-גבוהה. מוסיפים את רצועות העוף ומטגנים כ-3-4 דקות מכל צד, עד שהן מזהיבות ומבושלות כמעט לחלוטין. חשוב לא לצפף את המחבת – אם צריך, מטגנים בשתי מנות. מעבירים את העוף לצלחת בצד.

הכנת הרוטב: באותה מחבת, בלי לנקות אותה (השאריות מהעוף יתנו טעם נוסף), מנמיכים מעט את האש ומוסיפים את השום הכתוש. מטגנים כ-30 שניות בלבד, רק עד שעולה ניחוח נעים – חשוב לא לשרוף את השום כי הוא יהפוך למר.

איחוד הטעמים: מוסיפים למחבת את הדבש, מיץ הלימון והסויה. מערבבים היטב כדקה עד שהרוטב מתחיל לבעבע ומסמיך מעט. הרוטב יצטמצם ויהפוך למעין גלזורה מבריקה.

סיום המנה: מחזירים את העוף למחבת ומקפיצים אותו בתוך הרוטב כדקה נוספת, תוך כדי ערבוב עדין, עד שכל נתח עוף עטוף היטב ברוטב המבריק. מכבים את האש ומגישים מיד.

טיפים להצלחה

את המנה אפשר להגיש לצד אורז לבן מאודה, פתיתים מבושלים או ירקות ירוקים מאודים. אם רוצים להוסיף עוד ירקות למנה עצמה, אפשר להוסיף למחבת פלפלים צבעוניים או ברוקולי קטן בשלב הטיגון הראשוני.

למי שאוהב טעם חריף, אפשר להוסיף מעט צ'ילי טרי קצוץ או פתיתי צ'ילי יבשים יחד עם השום. ולמי שמעדיף מנה יותר עשירה, אפשר להוסיף כף שמנת בישול בשלב הרוטב – זה יהפוך אותו לקרמי יותר.

המתכון הזה מצטרף לשורה של מנות מהירות שמוכיחות שארוחת צהריים טעימה ומזינה לא חייבת לדרוש שעות במטבח. עם המרכיבים הנכונים והטכניקה הפשוטה, אפשר להכין מנה שתיראה ותטעם כאילו השקעתם בה הרבה יותר זמן.