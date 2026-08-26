הישיבה שחוגגת עשור עם פרס הצטיינות יוקרתי

יוסי דגן וראש הישיבה הרב אבי שיש ( צילום: רועי חדי )

משרד החינוך פרסם היום (רביעי) את רשימת בתי הספר המצטיינים לשנת תשפ"ו, ובהם ישיבת אמית ברוכין שבשומרון. בעקבות הזכייה יקבל צוות הישיבה מענק בשכר, על מצוינות לימודית, ערכית וחברתית ועל שיפור יחסי והישגים יוצאי דופן.

הזכייה מגיעה בשנה שבה מציינת הישיבה עשור להקמתה. בשנת הלימודים הקרובה צפויים ללמוד בה כ-860 תלמידים בכיתות ז' עד י"ב, כאשר בשכבת ז' בלבד ייפתחו תשע כיתות. בישיבה פועלים מסלולים המעניקים מענה למגוון רחב של תלמידים, מכיתות ללקויי למידה ותקשורת ועד למסלולי מצוינות. אמית ברוכין היא הישיבה התיכונית הראשונה בארץ ששילבה את עמותת "מופת", הפועלת לקידום לימודי מתמטיקה, אנגלית ופיזיקה ברמה הגבוהה ביותר, בשיתוף אוניברסיטאות אריאל ובר-אילן. לצדה פועלים מסלול "סנהדרין" התורני, מסלול "ארצי" למנהיגות ומסעות, מסלולי איתן ולביא לתלמידי החינוך המיוחד ומגמת מנהיגות בהיקף של חמש יחידות לימוד. לפי הנתונים שנמסרו, בשנים האחרונות כ-98% מבוגרי הישיבה המשיכו לישיבות גבוהות, לישיבות הסדר ולמכינות קדם-צבאיות, ומשם לשירות משמעותי בתפקידי לוחמה בצה"ל. בנוסף, למעלה מ-80% מתלמידי השומרון בוחרים להישאר בישיבה גם במעבר לחטיבה. במכתב שנשלח לראש הישיבה, הרב אבי שיש, נכתב כי הזכייה היא "ביטוי למנהיגות ולעשייה החינוכית המשמעותית של כלל צוות המורים", המוביל את התלמידים לעשייה אישית, חברתית, ערכית ולימודית.

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ההישג נרשם במקביל לתחילת יישומה של תוכנית החומש לחינוך של המועצה האזורית שומרון. במסגרת התוכנית משקיעה המועצה 50 מיליון שקלים בשדרוג ובפיתוח מוסדות החינוך, בהרחבת המענים ובהתמודדות עם הגידול באוכלוסייה ובמספר התלמידים.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, בירך: "ההישג של ישיבת אמית ברוכין הוא מקור לגאווה גדולה לשומרון כולו. זו בדיוק המצוינות שאנחנו מבקשים לבנות כאן, מערכת חינוך שמציבה רף לימודי גבוה מאוד, מפתחת מנהיגות, מחנכת לערכים, לאהבת תורה ולאהבת הארץ, ובמקביל מכינה את תלמידיה לשירות משמעותי ולתרומה למדינת ישראל ולעם ישראל".

ראש הישיבה, הרב אבי שיש, מסר: "הפרס הוא בראש ובראשונה הוקרה לעבודת צוות מסורה, להשקעה היומיומית בתלמידים ולחתירה מתמדת למצוינות. אנחנו שמחים מאוד על ההכרה של משרד החינוך, אבל מבחינתנו זו אינה רק תעודה, זו עדות לעבודה שנעשית כאן יום-יום".