המצטרפת החדשה לוינטר: "יצחק עמית צריך להחליט"

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

ללי דרעי, המצטרפת החדשה למפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, נמצאת בשעות האחרונות, מאז ההכרזה על הקמת המפלגה, תחת מתקפה קשה.

הסיבה לכך היא אמירה של ללי בפודקאסט "היידה" של בית הפודיום לפני כשנה. ללי התייחסה אז לסוגייה סביב הצורך בהקמת ועדת חקירה לאירועי ה-7 באוקטובר. דרעי טענה כי הוועדה צריכה להיות ממלכתית ומי שיבחר את חבריה, צריכים להיות הנשיא יצחק עמית והמשנה לנשיא נעם סולברג. תומכי ליכוד רבים הדהדו הבוקר (רביעי) את אמירתה זו, טענו כי יצע המרצע מן השק ואמרו כי עופר וינטר יקים ממשלה עם גוש השמאל.

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עניין ועדת החקירה הממלכתית, הוא עניין שמעורר סערה רבה ומחלוקת בין גוש הימין לגוש השמאל. לפני מספר ימים היועמ"שית טענה כי בשל הקרבה לבחירות, יש להשאיר את ההחלטה לגבי סוג הוועדה שתקום לממשלה הבאה.

בגוש הימין לא מכירים ביצחק עמית כנשיא ומסרבים בתוקף כי הוא זה שיחליט על חברי הוועדה. לטענתם זו תהיה ועדה פוליטית שלא תחקור לעומק את מחדלי הצבא, אלא תתמקד רק בפוליטיקאים ובראשם בנימין נתניהו.

אמירה זו של ללי, מהווה עבורם סטירת לחי מצלצלת שכן וינטר מציג עצמו כמפלגה ימנית מובהקת.

חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, הגיב לה: "ללי היקרה, ועדה שתמונה על ידי בג״ץ לעולם לא תחקור את מעורבות מערכת המשפט בענייני ביטחון (מהפרקליטים הצבאיים במרכזי האש, המשך ביועצים המשפטיים ועד בג״ץ). ועדה שתמונה ע״י בג״ץ לעולם לא תחקור בצורה אוביקטיבית את השפעת אלה שפירקו כאן מדינה בשנת הרפורמה כדי שהוא ימשיך לשלוט.

‏ועדה שתמונה ע״י בג״ץ לעולם לא תחקור את אתוס ׳שומרי הסף׳, את הקשר בין בכירי הצבא שהגנו על בג״ץ לבג״ץ שהגן, מגן ויגן על מעמדם (לא סתם רונן, הרצי וחליווה רוצים רק ועדה ״ממלכתית״ - שימנה בג״ץ)".

‏עוד הוא הוסיף: "ועדה שתמונה ע״י בג״ץ לעולם לא תקבל את אמון חלקי העם שאינם חושבים שהשופטים הם ״נטולי פניות״ ואוביקטיבים. ועדה שתמונה ע״י בג״ץ לא תגיע לאמת, לא תביא תיקון ואם לא יהיה תיקון - האסון הבא בפתח.

‏ללי היקרה, אל תיפלי לספינים על אחדות (אבל רק בגבולות הגזרה שהאליטות של השמאל מאשרות). אחדות היא לא בין אקטיביזם מטורלל מבית מדרשו של יצחק עמית לבין אקטיביזם מתון יותר (אבל עדיין אקטיביזם וחוסר כבוד לרעיון הפרדת הרשויות) של נעם סולברג.

‏אחדות חייבת לכלול גם את אלה שערכיהם לא מיוצגים בבג״ץ. ממליץ לך להיפגש בהקדם עם פורום דין וצדק. הם, כמוך, איבדו את היקרים להם. יחד איתם כתבתי והובלתי הצעת חוק לוועדת חקירה לאומית - ועדת חקירה מאוזנת שתשאל את כל השאלות. גם את אלה שבג״ץ לעולם לא ישאל"