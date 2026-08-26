המחלה של 1 מ-10 נשים: הסיבה שלא היו לדולי פרטון ילדים

דולי פרטון, אחת מזמרות הקאנטרי האהובות והמצליחות בהיסטוריה, שיתפה במהלך השנים בפתיחות על החלטתה ועל הנסיבות שהובילו לכך שלא הביאה ילדים לעולם. מאחורי החיוך הניצחי והאנרגיה הבלתי נגמרת, עמדה התמודדות רפואית מורכבת עם אנדומטריוזיס – מחלה כרונית שכיחה המשפיעה על כ-10% מהנשים בגיל הפריון, בישראל ובכל העולם.

בשנות ה-30 לחייה, כשהייתה בשיא הקריירה שלה, עברה פרטון ניתוח דחוף לכריתה חלקית של הרחם שלה בעקבות סיבוכים של המחלה, מה שבסופו של דבר מנע ממנה להרות. האבחנה והניתוח לוו בתקופה לא פשוטה מבחינה רגשית, אך לאורך השנים בחרה פרטון להסתכל על המצב בזווית חיובית ומחזקת. היא ציינה כי היעדר ילדים ביולוגיים איפשר לה להקדיש את זמנה, מרצה ומשאביה לטיפוח מיליוני ילדים ברחבי העולם.

דרך מיזמי צדקה נרחבים, ובראשם הפרויקט המפורסם שלה ("Imagination Library") שתרם מאות מיליוני ספרים לילדים, פרטון הפכה לדמות אימהית עבור רבים. "כשאין לך ילדים משלך, אלוהים דואג שכולם יהיו הילדים שלך," אמרה בעבר. היא חשפה את מחלתה בשנת 2008.

הסיפור של פרטון מעלה למודעות את ההתמודדות השקטה של נשים רבות עם אנדומטריוזיס, ומראה כיצד ניתן למצוא משמעות ונתינה גדולה גם מתוך קושי רפואי.