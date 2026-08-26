תאגיד השידור בהישג נוסף: זכו בפרס הנחשק

ההסכת "שיר אחד" של תאגיד השידור הישראלי זכה במקום הראשון בפרס למצוינות ברדיו ע"ש דליה סיגן ז"ל. הפרק הזוכה, שיצרו מאיה קוסובר וניר גורלי, עסק ב"שיר הרעות" ושודר בנובמבר 2025 לציון 30 שנה לרצח יצחק רבין. הוועדה שיבחה את הפרק על השילוב בין תחקיר מעמיק ליכולת הגשה סוחפת, והעניקה ליוצריו פרס בסך 15,000 שקלים.

בפרס היצירה העצמאית, על סך 5,000 שקלים, זכתה רעות שוקר על ההסכת "מבולבלת" המתעד את חיי הרווקות והחיפוש אחר אהבה. בנוסף, חולקו ציוני לשבח לשלושה הסכתים נוספים: "טיפקס: חיים בלאפה" ו"איך לעשות דברים" של שיר ראובן (שניהם מבית "כאן הסכתים"), לצד ההסכת העצמאי "השיר הנכון".

הפרס חולק זו השנה השלישית על ידי משפחת סיגן להנצחת פועלה של דליה סיגן ז"ל. לילך סיגן ציינה כי היצירות הזוכות מעניקות חיבור לרגעים מרתקים. עידו תמרי, מ"מ סמנכ"ל הרדיו ב"כאן", ברך את הזוכים והדגיש כי הפרס מייצג את שיאי היצירה הרדיופונית של השידור הציבורי.

לילך סיגן: "אני בטוחה שאמא שלי הייתה גאה מאוד בבחירות של הוועדה השנה ובפרס היצירתיות ברדיו שמוענק בשמה – יצירות איכותיות של אודיו, שלרגע לוקחות אותנו לתוך עולם אחר, נוגע, שופע ומרתק, שיש להן את הכוח להכניס את המאזין למציאות שונה, גם אם לזמן קצר. אנחנו יודעים שמחשבה יוצרת מציאות, ודליה תמיד האמינה שמתוך תוכן טוב, תהיה גם מציאות טובה יותר".

עידו תמרי, מ"מ סמנכ"ל הרדיו בכאן: "פרס סיגן, שהפך כבר למסורת, מייצג את שיאי היצירה הרדיופונית של כאן. ההסכתים והתוכניות שהוגשו לפרס מייצגים מגוון רחב, מקורי ומרתק של תוכן,שיכול להיות משודר רק בשידור ציבורי רלוונטי וחזק. אני מודה ללילך ולכל בני משפחת סיגן על שיתוף הפעולה, ומברך את הזוכות והזוכים".