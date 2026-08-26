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חדשות פוליטי מדיני

לקראת המעבר למפלגת רע"מ: מבוכה ליואב סגלוביץ'

יו״ר סיעת רע״ם, וליד טאהא, מבהיר כי למרות שהוועידה הכללית אישרה לצרף מועמדים עצמאיים, המהלך לגבי חבר הכנסת לשעבר עוד לא הובא למוסדות

10:44
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(יואב סגלוביץ (צילום: יונתן זינדל\פלאש 90))

ברקע הדיווחים והמגעים המתקדמים על אפשרות הצטרפותו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת רע"ם לכנסת, בסיעה מבקשים לצנן את ההתלהבות ולהבהיר כי המהלך אינו סגור סופית.

יו״ר סיעת רע״ם, חבר הכנסת וליד טאהא, התייחס לסוגיה בראיון לרדיו 'נאס' והסביר את סטטוס הדברים בתוך מוסדות המפלגה.

לדברי טאהא, הוועידה הכללית של רע"ם אמנם הסמיכה את הנהגת המפלגה לצרף מועמדים עצמאיים לרשימה לכנסת, אך הצעד לגבי סגלוביץ' טרם נתרגם למהלך רשמי.

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"שמו של יואב סגלוביץ׳ לא הונח באופן רשמי לדיון במוסדות רע״מ", הבהיר יו"ר הסיעה, והוסיף הסתייגות לגבי ההמשך: "לכן אינני יכול להבטיח שהמהלך יאושר בסופו של דבר".

דבריו של טאהא מגיעים לאחר שסגלוביץ' הודיע לאחרונה על פרישתו ממפלגת 'יש עתיד', ברקע המגעים והשיחות שנערכו בינו לבין יו"ר רע"ם מנסור עבאס על שילובו במקום גבוה ברשימה כנציג עצמאי.

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