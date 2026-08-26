נפרדים מדולי פרטון: עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליה

דולי פרטון ( ברט שרקו\שאטרסטוק )

דולי פרטון, מהזמרות והיוצרות החשובות בתולדות מוזיקת הקאנטרי, הלכה לעולמה ב-25 באוגוסט 2026 בנאשוויל, בגיל 80. במהלך קריירה שנמשכה כמעט שבעה עשורים היא הפכה לכוכבת מוזיקה וקולנוע, אשת עסקים ונדבנית, והשאירה אחריה עשרות להיטים ומורשת שחורגת הרבה מעבר לבמה.

1. היא גדלה כאחת מ-12 ילדים פרטון נולדה בטנסי למשפחה ענייה והייתה אחת מ-12 ילדים שחיו בבית קטן בהרי הסמוקי. המוזיקה הייתה חלק מחייה כבר מהילדות, ובגיל חמש החלה לחבר שירים. השיר הראשון שלה עסק בבובת קלח תירס שאמה הכינה לה, ומכיוון שדולי הקטנה עדיין לא ידעה לקרוא ולכתוב, אמה הייתה זו שרשמה עבורה את המילים. 2. בגיל 13 היא כבר הופיעה ב-Grand Ole Opry עוד לפני שהייתה נערה פרטון כבר הופיעה ברדיו ובטלוויזיה המקומיים, ובגיל 13 הגיעה לבמת ה-Grand Ole Opry בנאשוויל, אחד המוסדות החשובים ביותר בעולם הקאנטרי. אחרי שסיימה את התיכון היא עברה לנאשוויל כדי להגשים את החלום, וכמה שנים אחרי כבר התקבלה כחברה רשמית ב-Grand Ole Opry. 3. ביום הראשון בנאשוויל היא פגשה את מי שיהפוך לבעלה ביום הראשון שלה בנאשוויל, כשהקריירה הגדולה עוד הייתה בגדר חלום, פגשה פרטון ליד מכבסה את קרל דין. השניים נישאו ב־1966 בטקס קטן ונשארו יחד כמעט 60 שנה, עד מותו של דין במרץ 2025. למרות שאשתו הייתה אחת הנשים המפורסמות בעולם, דין העדיף להישאר כמעט לחלוטין מחוץ לאור הזרקורים.

דולי פרטון ( שאטרסטוק )

4. "I Will Always Love You" בכלל נכתב כשיר פרידה מהשותף שלה

הרבה לפני שהפך ללהיט הענק של ויטני יוסטון, "I Will Always Love You" היה שיר הפרידה של פרטון מפורטר ואגונר, המוזיקאי והמנחה שלצדו התפרסמה. כשבחרה לעזוב את התוכנית שלו ולצאת לקריירת סולו ב-1974, היא כתבה לו את השיר.

5. היא אמרה "לא" לאלביס - וההחלטה הייתה שווה מיליונים

אלביס פרסלי רצה להקליט את "I Will Always Love You", ופרטון הייתה נרגשת מהאפשרות, אבל מנהלו של פרסלי דרש ממנה לוותר על מחצית מזכויות ההוצאה לאור של השיר. פרטון סירבה, למרות הרצון הגדול לשמוע את אלביס מבצע אותו. בדיעבד הייתה זו החלטה עסקית מבריקה: היא שמרה על הזכויות, וכשהשיר זכה להצלחה עצומה בהמשך הן הניבו לה מיליוני דולרים.

6. היא לא הביאה ילדים לעולם

פרטון ובעלה קרל דין לא הביאו ילדים לעולם. לאורך השנים היא דיברה על בעיות גינקולוגיות ועל כריתת הרחם שעברה, וגם על האופן שבו השלימה עם העובדה שלא תהיה אם. בהמשך סיפרה שהרגישה שהחיים ללא ילדים משלה אפשרו לה להקדיש את עצמה גם לילדים רבים אחרים - רעיון שקיבל ביטוי מיוחד בפעילות הפילנתרופית שלה.

7. היא הייתה הסנדקית של מיילי סיירוס

הקשר של פרטון למיילי סיירוס התחיל עוד לפני שמיילי הפכה לכוכבת. פרטון הייתה קרובה לאביה, הזמר בילי ריי סיירוס, והפכה לסנדקית של בתו - או כפי שהסבירה בעצמה, לסנדקית "של כבוד", מאחר שלא נערך טקס רשמי. הקשר ביניהן נשאר קרוב גם כשמיילי התבגרה, והשתיים הופיעו והקליטו יחד לאורך השנים.

דולי פרטון ( צילום: שטארסטוק )

8. הכבשה דולי נקראה על שמה - ולא במקרה

אחת המחוות המשונות ביותר שקיבלה פרטון הגיעה דווקא ממעבדת מחקר. דולי, הכבשה שהתפרסמה בשנות ה-90 כיונק הראשון ששובט מתא בוגר, נקראה על שמה של הזמרת.

9. היא הסתבכה במשפט בגלל "9 to 5" - וניצחה

השיר "9 to 5", שכתבה פרטון לסרט שבו כיכבה לצד ג'יין פונדה ולילי טומלין, הפך לאחד הלהיטים הגדולים בקריירה שלה- אבל גם הגיע לבית המשפט. שני כותבי שירים טענו כי פרטון העתיקה אותו משיר שלהם ותבעו אותה. פרטון טענה שכתבה את השיר בעצמה, וב-1985 חבר מושבעים קבע לטובתה. פרט מעניין נוסף: את הקצב המזוהה עם השיר היא יצרה באמצעות הקשה בציפורניים הארוכות שלה, כדי לחקות צליל של מכונת כתיבה.

10. היא חילקה יותר מ-300 מיליון ספרים לילדים

אחד המפעלים הגדולים ביותר שהשאירה פרטון אחריה כלל לא היה מוזיקלי. ב-1995 היא הקימה את "Imagination Library", מיזם שמעניק ספרים בחינם לילדים מגיל לידה ועד גיל חמש. ההשראה הייתה אביה, שמעולם לא למד לקרוא ולכתוב. עד מותה חילק המיזם יותר מ-300 מיליון ספרים לילדים ברחבי העולם - והפך את מי שנודעה כמלכת הקאנטרי גם ל-"Book Lady" עבור מיליוני משפחות.