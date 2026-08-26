מדינה יהודית? אמרתי את זה כדי שנוכל לרוץ בבחירות

יו"ר רע"מ מנסור עבאס התייחס היום (רביעי) לזהותה היהודית של מדינת ישראל, בדברים שהביא הפרשן הפוליטי עמית סגל. עבאס אמר כי מבחינתו מדובר במצב קיים שנכפה על הציבור הערבי, ולא בבחירה שלו.

״יהודיות המדינה זהו מצב קיים שנכפה עלינו ולא אנחנו שבחרנו בו. זוהי בחירתו של הרוב היהודי ולא דרישה שלנו״, אמר עבאס.

בהמשך דבריו התייחס יו"ר רע"מ גם ליחס של המפלגות הערביות להגדרתה של ישראל כמדינה יהודית, וטען כי הן נאלצו לקבל את המציאות הזו מבחינה מעשית, בין היתר בשל האפשרות שייפסלו מהתמודדות בבחירות.

״המפלגות הערביות נאלצו לקבל זאת מבחינה מעשית, שאם לא כן הן עלולות להיפסל מהתמודדות בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות״, אמר.

עבאס המשיך ופרס את סדר העדיפויות הפוליטי כפי שהוא רואה אותו. לדבריו, המטרה היא לא להסתפק בייצוג של הציבור הערבי באופוזיציה, אלא לפעול גם מתוך מוקדי השלטון.