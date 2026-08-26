יחטוף עוד מכה? העימות בין קרעי ליועמ"שית מגיע לבג"ץ

בג"ץ אילוסטרציה ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

בג"ץ דן הבוקר (רביעי) בעתירה נגד ההחלטה לאפשר לכמה תחנות רדיו אזוריות לשדר מעבר לאזורים שנקבעו להן.

את העתירה הגישו לובי 99 ועמותת הצלחה, שמיוצגת בידי עו"ד אלעד מן. העתירה עוסקת בהחלטות של מועצת הרשות השנייה ובהחלטת שר התקשורת שלמה קרעי להרחיב את אזורי השידור של התחנות, באמצעות סמכות החירום שקבועה בסעיף 13א לחוק התקשורת.

ההרכב בבג"ץ: נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופט אלכס שטיין והשופטת גילה כנפי-שטייניץ.

תחילה הוציאו שופטי בג"ץ צו ביניים המקפיא את מימוש ההחלטה להרחבת שידורי הרדיו האזוריים לפריסה ארצית עד לבירור העתירה, אולם בהמשך צומצם הצו באורח ניכר לאחר שפיקוד העורף עדכן את עמדתו וקבע שהרחבת אזורי השידור נדרשת.

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העותרים מבקשים לבטל את החלטת השר קרעי. בעתירה נטען כי סעיף 13א כלל אינו מאפשר לשר לשנות את מפת השידורים האזורית באמצעות סמכות חירום. לדברי העותרים, ניסיונות קודמים של השר להרחיב את שידורי אותן תחנות, לצד דברים שאמר בתקופת הבחירות, מעלים חשש לשיקולים פוליטיים ומסחריים.

גם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה מתנגדת להחלטת השר. לעמדתה, ההוראות ניתנו ללא סמכות, ללא בסיס עובדתי ומקצועי מספיק ומבלי שהתקיימו התנאים שנקבעו בחוק. היועמ"שית סבורה כי יש לבטל אותן, וכי תאגיד השידור הציבורי יכול לספק את המענה הנדרש.

קרעי, מנגד, עומד על כך שהחלטתו חוקית.