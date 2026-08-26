פרשת היימנוט קסאו: "היא לא יצאה מהשער; משהו קרה בפנים"

הצהרת נשיא המדינה יצחק (בוז'י) הרצוג על כך ששירות הביטחון הכללי ייכנס לסייע בחקירת היעלמותה של הילדה היימנוט קסאו מעוררת תגובות מורכבות. העיתונאית ציונה דסטה ('חדשות 12') שוחחה על הנושא עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103FM, והסבירה מדוע תגובת המשפחה נותרה זהירה וסקפטית.

"אתמול האבא הוציא הודעה אחרי שנשיא המדינה הודיע למשפחה שהשב"כ הולך לסייע", אמרה דסטה. "אני מבינה למה הוא כזה סקפטי. ההודעה לא הגיעה מהם עצמם – גורם שלישי בא ואומר להם שהם ייכנסו ורק יסייעו. אף אחד מטעם השב"כ לא נפגש איתם".

דסטה הדגישה את התסכול המתמשך של בני המשפחה: "אני יכולה להבין את המשפחה ואת החששות שלה. שנתיים וחצי זה הרבה מאוד זמן, אבל טוב שהשב"כ סוף-סוף נכנס לסיפור. האבא אומר בעצם: לא השב"כ אמר לו מה הוא מתכנן לעשות, אלא נשיא המדינה סיפר להם את זה בפגישה. אבא שלה אומר: 'אני רוצה לפגוש את השב"כ כדי להבין מה זה אומר', ולכן השמחה שלו אצורה. מישהו צריך להסביר להם מה השב"כ מתכנן לעשות וכמה הוא יהיה חלק מהסיפור. אני מקווה שבקרוב תתקיים פגישה כזו".

בהתייחסה למצב החקירה ציינה דסטה: "אין כל כך חדש לצערי. חוקרי להב 433 חוקרים בלי להדליף. מה נעשה בפועל, אני לא יודעת. כל הכיוונים נחקרים ואני מאמינה לזה, יש חשיבות לעבודה של להב 433".

לסיום, עמדה דסטה על המסתורין הקשה שמלווה את הפרשה: "זה סיפור מוזר מאוד. ילדה בת 9, כעת בגיל שאמור להיות לה כבר בת מצווה, וההורים שלה מסתובבים כחיים-מתים בתוך המצב הזה. היא נעלמה מתוך מרכז קליטה סגור – זה לא רחוב, זה מקום סגור. היא לא יצאה מהשער והלכה, רואים את התיעוד שלה בתוך מרכז הקליטה".