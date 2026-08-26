מאסטר שף ( טל גבעוני )

אמש (שלישי) נחשף הסוף המפתיע של ג'קי אזולאי בעונה הנוכחית של "מאסטר שף" בקשת 12. השורדת שהפכה לכוכבת טלוויזיה אהובה נפרדת מהתחרות הקולינרית, לאחר מסע שכלל רגעים דרמטיים במטבח ומתחים עם מתמודדות אחרות.

אזולאי, שזכתה לפופולריות רבה בעקבות השתתפותה ב"הישרדות VIP", הגיעה למאסטר שף עם ניסיון עשיר בבישול ביתי. "יש לי את סלט הכבד הכי טעים בעולם", הצהירה במהלך אחת המשימות, אך כישוריה לא הספיקו כדי להמשיך בתחרות. הפציעה שעצרה את הבישולים אחד הרגעים הדרמטיים ביותר בעונה התרחש במהלך משימה קבוצתית שאיחדה את אזולאי עם עדן הראל. מה שהתחיל כוויכוח מקצועי על הוספת טחינה למנת כבד עוף, הסתיים בפציעה כאשר סכין מטבח חדה מעדה מידה של הראל ופגעה באזולאי. "יואו, נראה לי בשתי אצבעות!", נשמע קולה של אזולאי ברגע הפציעה. הצילומים נעצרו באופן מיידי, והמתמודדות נאלצו להפסיק את העבודה במטבח. הראל הביעה צער על התאונה, בעוד אזולאי טיפלה בפצע.

המתחים עם עדן הראל

הפציעה הגיעה על רקע מתיחות קולינרית בין השתיים. הראל, שהאמינה בטכניקה הייחודית שלה, בחרה לשלב טחינה בתערובת הכבד. "טחינה שומרת על המרקם שלא יתייבש וזה יוצא מושלם", הסבירה. "ואני כאילו באמת בהלם איך לא כולם יודעים את זה".

אזולאי, לעומת זאת, התנגדה בתוקף ליוזמה. "למה לא הקשבת לי?", שאלה לאחר שטעמה את התערובת. במהלך ראיון נפרד, היא הוסיפה: "לפעמים אנשים לא יודעים כמה אני יודעת וכמה באמת יש לי אינטואיציה נורא נורא טובה".

( (צילום: אור גפן) )

מחוץ למטבח: חיים עמוסים

בחודשים האחרונים, אזולאי נמצאת בעיצומה של קריירת טלוויזיה פעילה. לצד ההשתתפות במאסטר שף, היא ממשיכה להופיע ב"הישרדות VIP" ומשתתפת באירועים חברתיים רבים. לפני מספר חודשים חגגה בר מצווה לבנה במסיבה נוצצת, שם התאחדה לרגע מרגש עם גרושה ישראל אזולאי.

בין האורחים שהגיעו לחגוג איתה היו לאה שנירר, מיכל אמדורסקי, ג'פרי ישי וחברים נוספים מהישרדות. האירוע, שנערך במתחם AVENUE, כלל הופעה של להקת שפתיים והפקה מרשימה.

אזולאי גם נספרה בין האורחים במסיבת יום ההולדת של מור ממן, יחד עם מאור אדרי, חני ויעקב בוזגלו ונאוה בוקר. הופעותיה התכופות באירועים חברתיים הפכו אותה לדמות מוכרת בחוגי הבידור הישראלי.

העונה הנוכחית: סיפורים אישיים

העונה הנוכחית של "מאסטר שף: נבחרת החלומות" מציגה לא רק תחרות קולינרית, אלא גם סיפורים אישיים מרגשים של המתמודדים. גל קספרס, למשל, שיתפה בהצצה מסקרנת על אימהות מוקדמת - היא הפכה לאם בגיל 18 בלבד ומגדלת את בנותיה כאם חד הורית כבר כ-12 שנים.

מתמודדים אחרים חשפו סיפורי אובדן וכאב. בר שיתף על אמו שנפטרה זמן קצר לפני שהחל את דרכו בתוכנית, ותאיר מורדוך סיפרה על שני החברים הכי טובים שלה שנהרגו בצבא. "אני חיה בשביל שלושתנו", אמרה בראיון מרגש.

הדחתה של אזולאי מסמנת נקודת מפנה נוספת בעונה, כאשר המתמודדים הנותרים ממשיכים להתמודד על התואר המבוקש. עדכונים נוספים על העונה יפורסמו בהמשך.