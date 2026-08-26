יוצר הטלוויזיה המצליח מצטרף לעופר וינטר

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

‏התסריטאי והשחקן, רועי עידן, ומי שיצר את הסדרה המצליחה 'מנאייכ', הודיע הבוקר (רביעי) על הצטרפותו לצוות הקמפיין של עופר וינטר.

בשנים האחרונות עידן ייעץ למספר מפלגות שונות, וכעת כאמור הוא נמצא בצוות מפלגת 'עמך ישראל' בראשות וינטר. בחשבון הטוויטר שלו הוא סיפר לאנשים על כך ואמר: "מזה מספר שבועות אני מייעץ לקמפיין של עופר וינטר ו"עמך ישראל" בענייני קריאייטיב. עם זאת, כתמיד - ציוציי על דעת עצמי.

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בנוהל מי שיכתוב שמישהו משלם לי כדי לצייץ ייחסם. ובנוהל אם מישהו רוצה לשלם לי (ממש ממש הרבה) כדי לצייץ - האינבוקס שלי זמין".

אחת מהסיסמאות בה משתמשים במפלגה, היא "וינטר מגיע", מה שמדמה את האמירה הידועה מהסדרה משחקי הכס: "Winter is Coming". אנשים החמיאו לעידן כי מדובר במהלך גאוני.