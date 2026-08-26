ירון אברהם על סערת יאיר נתניהו: "היא יודעת את האמת"

יערה זרד, עיתונאית ערוץ 14, טענה כי בערוץ 12 ידעו כבר תקופה ארוכה כי משפחת נתניהו נמצאת תחת איום איראני ובכל זאת תקף את אבטחת ילדי נתניהו.
עוד היא הוסיפה כי אמנם הציבור לא ידע בגלל הצנזורה, אך חדשות 12 כן.
הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, הגיב לה בחריפות: "יערה זרד יודעת את האמת. בערוץ 12 לא הובילו קמפיין נגד אבטחת בני משפחת נתניהו. להפך, בערוץ 12 סבורים שיש צורך דרמטי באבטחת משפחת נתניהו בתקופה שבה האיראנים מאיימים לפגוע בהם כמו גם בבכירים ישראליים אחרים.
אבל בערוץ 12 גם סברו מה שכל ישראלי שאין לו שאיפת ליקוק תמידית לנתניהו וסביבתו, קרי שאין צורך לעגן מעכשיו עד יום מותו של נתניהו את אבטחת משפחתו. כך גם חשבו גורמי המקצוע בשב"כ. גם זיני חשב כך, לפני שקיבל שיחה מהמאובטחת הפוטנציאלית. אבל את זה התועמלנית לא אמרה לצופיה. כמובן, למה שתגיד?"
נזכיר כי הבוקר דווח ברשת Newsmax האמריקנית כי יאיר נתניהו היה יעד למזימת התנקשות איראנית.
לפי הדיווח, כוחות מודיעין ישראליים גילו בדצמבר האחרון מזימה של שלוחים איראניים לחסל את נתניהו הבן, בזמן שהוא התגורר במיאמי. החוליה האיראנית כבר שהתה באזור מיאמי וביצעה מעקבים ותצפיות על מקום מגוריו וסדר יומו.
בעקבות הגילוי, הועבר דיווח דחוף לרשויות בארה"ב - ויאיר נתניהו הונחה לעזוב את המקום באופן מיידי. הוא נאלץ להשאיר את חפציו מאחור וחזר בדחיפות לישראל, שם הוא מתגורר כיום.
2.5 מיליון שקל בשנה עולה אבטחת הבן במיאמי, בזמן שאת הציבור מפקירים לספינים של ערוץ 14! הם מייצרים פייק ניוז כדי להסתיר מחדלים ביטחוניים קשים, בקרוב נחליף את הממשלה הכושלת הזו