ירון אברהם על סערת יאיר נתניהו: "היא יודעת את האמת"

יערה זרד, עיתונאית ערוץ 14, טענה כי בערוץ 12 ידעו כבר תקופה ארוכה כי משפחת נתניהו נמצאת תחת איום איראני ובכל זאת תקף את אבטחת ילדי נתניהו.

עוד היא הוסיפה כי אמנם הציבור לא ידע בגלל הצנזורה, אך חדשות 12 כן.

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, הגיב לה בחריפות: "‏יערה זרד יודעת את האמת. בערוץ 12 לא הובילו קמפיין נגד אבטחת בני משפחת נתניהו. להפך, בערוץ 12 סבורים שיש צורך דרמטי באבטחת משפחת נתניהו בתקופה שבה האיראנים מאיימים לפגוע בהם כמו גם בבכירים ישראליים אחרים.

אבל בערוץ 12 גם סברו מה שכל ישראלי שאין לו שאיפת ליקוק תמידית לנתניהו וסביבתו, קרי שאין צורך לעגן מעכשיו עד יום מותו של נתניהו את אבטחת משפחתו. כך גם חשבו גורמי המקצוע בשב"כ. גם זיני חשב כך, לפני שקיבל שיחה מהמאובטחת הפוטנציאלית. אבל את זה התועמלנית לא אמרה לצופיה. כמובן, למה שתגיד?"