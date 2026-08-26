עוד מכה לסמוטריץ': הרב הסרוג עובר למפלגה של פייגלין

מערכת הבחירות ממשיכה לספק התפתחויות וחיבורים חדשים במפה הפוליטית בימין. הרב יצחק זאגא, דמות מוערכת בציבור הדתי-לאומי ופעיל ציבורי בולט, הודיע על הצטרפותו למפלגתו של משה פייגלין לקראת מרוץ הבחירות הקרוב.

הרב זאגא אינו פנים חדשות בזירה הפוליטית של הציונות הדתית. בשנת תשע"ז (2017) הגיש רשמית את מועמדותו לראשות מפלגת 'הבית היהודי', וזכה בכ-7.5% מקולות המתפקדים אל מול נפתלי בנט. באותם ימים התבטא זאגא כי בכוונתו להוביל "מערכת בחירות נקייה למופת".

לאחר שהחליט שלא להתמודד בבחירות לכנסת ה-21, חזר הרב זאגא למעגל הפוליטי בשנת 2022 והתמודד בפריימריז של מפלגת 'הציונות הדתית'. במהלך אותה התמודדות זכה לתמיכה נרחבת מרבנים מרכזיים בציבור הדתי-לאומי, בהם הרב חיים דרוקמן זצ"ל, הרב שבתי סבתו והרב דב ליאור. לאחר שהגיע למקום השביעי ברשימת המועמדים, עורר עניין ציבורי כשחשף כי ניהל קמפיין דל-תקציב בעלות כוללת של 4,387 ש"ח בלבד.

כעת, מציב הרב זאגא את יעד פוליטי חדש לצדו של משה פייגלין. הצטרפותו מגיעה כחלק ממהלך נרחב להרחבת שורות המפלגה ופנייה לקהלים תורניים ואידיאולוגיים בציונות הדתית.