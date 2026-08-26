בן חיים: "ההגמוניה רוצה להוריד את ראשו של נתניהו"

אבישי בן חיים ( אבישי בן חיים (צילומסך חדשות 13) )

אבישי בן חיים התייחס היום (רביעי) לאפשרות שעופר וינטר יצטרף למחנה המתנגד לראש הממשלה בנימין נתניהו, והציב במרכז את השאלה האם הוא מזוהה עם מה שבן חיים מכנה "ברית ישראל השנייה", או עם המחנה המבקש להחרים אותה.

"שאלת וינטר. השאלה איננה אם וינטר שייך לימין או לשמאל?", פתח בן חיים. לדבריו, ההכרעה אינה נוגעת רק לעמדותיו המדיניות או הפוליטיות של וינטר, אלא לזהות המחנה שאליו הוא עשוי להשתייך. "השאלה היא האם הלב שלו עם ברית ישראל השנייה, או עם ברית המחרימים מייסודה של ישראל הראשונה?", כתב. בהמשך מנה בן חיים את הקבוצות שלטענתו מודרות בידי אותו מחנה: "ברית מחרימי ישראל השנייה, ברית מחרימי המשרתים, ברית מחרימי המשרתים תומכי נתניהו, ברית מחרימי המשרתים מחטיבת גבעתי (כארכיטיפ)".

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בן חיים הדגיש כי מבחינתו, "שאלת וינטר בבחירות הללו, זו לא שאלה של אידאולוגיה, זו שאלה של סוציולוגיה". כדי להסביר את טענתו, הוא הצביע על החיבור הפוליטי האפשרי בין נפתלי בנט ליאיר גולן ותהה: "מה לבנט וליאיר גולן? איך אפשר להסביר ששני אלה פתאום באותו מחנה, בלי תיאוריית ישראל השנייה והראשונה?".

לטענתו, הגורם המחבר בין חלקי המחנה אינו אידיאולוגיה משותפת, אלא התנגדות למחנה שאותו מייצג נתניהו. "הרעיון המארגן של המחנה הזה שיש חושדים שעפר וינטר יצטרף אליו הוא הדרת מחנה ישראל השנייה", כתב.

בן חיים הוסיף כי בעיניו, החרמת נתניהו היא ניסיון לפגוע בשותפות הפוליטית של תומכיו: "הרעיון המארגן זו המטרה להחרים את המשרתים מישראל השנייה וליטול מהם את כבשת הרש: השותפות הפוליטית השוויונית והגאה באמצעות נתניהו".

את דבריו חתם בשאלה ישירה הנוגעת לבחירה שמולה, לטענתו, ניצב וינטר: "ההגמוניה רוצה להוריד את ראשו של נתניהו כי הוא הרים את ראשם של בוחריו. האם וינטר יעזור לה?"