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חדשות פוליטי מדיני

ינון מגל על הדיווח הדרמטי: "הזדמנות לבקש סליחה"

איש התקשורת והמגיש ינון מגל, מתייחס לדיווח הדרמטי בארה"ב, וקורא לשמאל לעשות חשבון נפש: "זו הזדמנות לבקש סליחה"

09:39
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(אריה ליב אברמס / פלאש90)

הדיווחים על ניסיון התנקשות איראני בחייו של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מעוררים סערה פוליטית ותקשורתית נרחבת. בתוכניתו ברדיו 103FM, יצא איש התקשורת ינון מגל במתקפה חריפה נגד גורמי האופוזיציה והמבקרים שמתחו לאורך השנים ביקורת על סידורי האבטחה סביב בני משפחת נתניהו.

"מה עם סליחה על זה ששפכנו את דמו של נתניהו ושל בנו כשאמרנו כל השנים שהוא סתם מאבטח את אשתו ואת הבנים שלו?", תהה מגל במהלך השידור.

מגל המשיך ותקף את הגישה התקשורתית והציבורית כלפי נושא האבטחה: "מה עם זה שליגלגתם, כשאמרתם שזה עולה כסף לקופת המדינה? אולי תבקשו סליחה? זו הזדמנות".

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הדברים מגיעים על רקע הדיון הציבורי המתמשך בסוגיית אבטחת אישים ובני משפחותיהם, כאשר כעת, בעקבות חשיפת האיומים הביטחוניים מצד איראן, מגל קורא לציבור ולמבקרים לעשות חשבון נפש על הביקורת שהוטחה במשפחת נתניהו בסוגיה זו.

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לפני שעה

"זו הזדמנות לבקש סליחה" הציבור בישראל מצפה לחשבון נפש לאומי וחקירה ממלכתית! לא ייתכן ששיקולים פוליטיים יחליפו אחריות ביטחונית עקרונית!
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