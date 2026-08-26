ינון מגל על הדיווח הדרמטי: "הזדמנות לבקש סליחה"

הדיווחים על ניסיון התנקשות איראני בחייו של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מעוררים סערה פוליטית ותקשורתית נרחבת. בתוכניתו ברדיו 103FM, יצא איש התקשורת ינון מגל במתקפה חריפה נגד גורמי האופוזיציה והמבקרים שמתחו לאורך השנים ביקורת על סידורי האבטחה סביב בני משפחת נתניהו.

"מה עם סליחה על זה ששפכנו את דמו של נתניהו ושל בנו כשאמרנו כל השנים שהוא סתם מאבטח את אשתו ואת הבנים שלו?", תהה מגל במהלך השידור.

מגל המשיך ותקף את הגישה התקשורתית והציבורית כלפי נושא האבטחה: "מה עם זה שליגלגתם, כשאמרתם שזה עולה כסף לקופת המדינה? אולי תבקשו סליחה? זו הזדמנות".