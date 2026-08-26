הרב טאו בהתבטאות חריגה לקראת הבחירות

לקראת מערכת הבחירות לכנסת, נשיא ישיבת 'הר המור', הרב צבי טאו, יצא בקריאה נחרצת לתלמידיו ולציבור הדתי לקחת חלק פעיל במערכה הציבורית והפוליטית. בדברים שטיבם עשוי לקבוע את הכיוון שאליו תצעד המדינה בשנים הקרובות, הגדיר הרב את השעה כנקודת הכרעה ערכית ולאומית.

בדברים שנשא בפני תלמידי הישיבה, הבהיר הרב טאו כי אין מדובר בקריאה לסגירת הישיבה או להפסקת לימוד התורה, אלא בהבנה שישנם רגעים שבהם נדרש האדם להקדיש מכוחותיו למען הכלל. "לא סוגרים את הישיבה, אבל אנשים צריכים לתת את כוחם בשביל הדבר הזה כדי שזה יצליח", אמר.

"לא מחאה בזמן הפנאי"

לדברי הרב טאו, החברה הישראלית נמצאת כיום בנקודת איזון עדינה ואף מסוכנת, ולכן ההתעוררות הלאומית הקיימת אינה יכולה להישאר כתופעה ספונטנית בלבד, אלא חייבת להפוך למהלך ציבורי ממוסד. השינוי הנדרש, להשקפתו, נוגע לעומק המערכות הפנימיות ולסדרי החיים הציבוריים, במטרה להוביל את המדינה לכיוון המושתת על ערכי התורה.

בדבריו מתח ביקורת על תכנים המוכנסים למערכת החינוך שאינם תואמים את ערכי התורה, והדגיש: "לא הכול בשלב אחד, אבל שלב גדול קדימה. המעורבות הציבורית לא יכולה להישאר בגדר מחאה בזמן הפנאי – היא צריכה להפוך לחלק מהחיים עצמם. זה המעבר מציונות של חול לציונות של קודש, וזה הגבול ההיסטורי שיש לנו עכשיו".

הבחירות כנקודת הכרעה מעשית

בהתייחסו למערכת הבחירות, ציין הרב כי מדובר בשעת כושר משמעותית להשפעה על דמות הנהגת המדינה. עם זאת, הוא הזהיר מזלזול בין קבוצות או שיטות שונות, והדגיש את החשיבות שבסיוע לאנשי מקצוע ובעלי ניסיון הפועלים למען המטרה.

כדי להמחיש זאת, עשה הרב שימוש בדוגמה מעולם הלמדנות: "לעיתים אדם מעלה סברה חדשה ומקורית בסוגיה, אך בתור חידודא זה מאוד יפה – וזה לא הלכה למעשה". לדבריו, גם בזירה הפוליטית יש להבחין בין רעיונות תיאורטיים לבין דרך מעשית ומפוכחת לבניית העם.