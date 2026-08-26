בדרך לסנאט: אחותו של לינדזי גרהאם ניצחה בפריימריז

בדרך לסנאט: פחות מחודשיים אחרי מותו של לינדזי גרהאם, אחותו דרלין גרהאם זכתה הלילה (בין שלישי לרביעי) בסיבוב השני של הפריימריז הרפובליקניים לסנאט במדינת דרום קרוליינה. דרלין תתמודד בבחירות האמצע שיתקיימו ב-3 בנובמבר מול המועמדת הדמוקרטית אנני אנדרוז, כשהזוכה ייבחר כסנאטור של דרום קרוליינה ויחליף את הסנאטור המנוח.

בתום ספירת הקולות נקבע כי גרהאם זכתה ב-52.5 אחוז מהקולות, אל מול 47.5 אחוז בלבד ליריבה, חבר הקונגרס רלף נורמן. הניצחון של גרהאם מגיע אחרי שהיא זכתה לגיבוי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהופיע איתה בעצרת בחירות, קיים אירועים וירטואליים ולחץ על חברי הקונגרס הרפובליקנים להביע תמיכה בה.

דרלין גרהאם נבחרה בחודש שעבר כממלאת מקומו של אחיה, זאת בעקבות מותו הפתאומי שהגיע 4 חודשים בלבד לפני סיום הקדנציה שלו. כעת היא מתמודדת על כהונה מלאה של 6 שנים, כשהיא נחשבת כפייבוריטית במירוץ. דרום קרוליינה נחשבת כמעוז של המפלגה הרפובליקנית, והמדינה לא בחרה סנאטור דמוקרטי מאז שנת 1998.