דיווח: יאיר נתניהו היה יעד להתנקשות איראנית - והוברח לישראל

יומיים אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו חשף כי איראן ניסתה לרצוח את אחד משני בניו, כעת (רביעי) דווח ברשת Newsmax האמריקנית כי יאיר נתניהו היה היעד למזימת ההתנקשות.

לפי הדיווח, כוחות מודיעין ישראליים גילו בדצמבר האחרון מזימה של שלוחים איראניים לחסל את נתניהו הבן, בזמן שהוא התגורר במיאמי. החוליה האיראנית כבר שהתה באזור מיאמי וביצעה מעקבים ותצפיות על מקום מגוריו וסדר יומו.

בעקבות הגילוי, הועבר דיווח דחוף לרשויות בארה"ב - ויאיר נתניהו הונחה לעזוב את המקום באופן מיידי. הוא נאלץ להשאיר את חפציו מאחור וחזר בדחיפות לישראל, שם הוא מתגורר כיום.