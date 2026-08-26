החזאי הבכיר לקראת סופ"ש: "לא זוכר אירוע כזה"

חודש אוגוסט הנוכחי מסרב להירגע וממשיך לספק אירועי מזג אוויר בלתי נתפסים. לאחר המערכת הנדירה והגשמים הכבדים שכבר פקדו אזורים שונים בארץ, כעת נראה כי בסוף השבוע הקרוב אנחנו צפויים לעליית מדרגה נוספת.

החזאי ליאור סודרי מחברת 'מטאו-טק' שיתף ברשתות החברתיות את תדהמתו מנתוני מודלים של חיזוי מזג האוויר המעודכנים. "לא זוכר מפות כאלה בסוף אוגוסט!", כתב סודרי והתייחס להתפתחויות החריגות שנראות במפות הסינופטיות לעבר אזורנו.

לדברי סודרי, המודל הבריטי הנחשב (UKMET) מציג תחזית חריגה ביותר: "המודל נותן אירוע מזג אוויר קיצוני בין שבת בלילה לראשון בבוקר".

משמעות התחזית היא כי הלילה שבין שבת לראשון ובוקר יום ראשון עשויים להתאפיין במערכת עוצמתית ויוצאת דופן בהיקפה לעונה זו, המצטרפת לרצף אירועי מזג האוויר הבלתי שגרתיים שמלווים את שלהי הקיץ. בשירות המטאורולוגי ובחברות החיזוי ימשיכו לעקוב מקרוב אחר העדכונים והמודלים לקראת בסוף השבוע.