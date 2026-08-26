פרטים חדשים על הפרשה הביטחונית-פוליטית

חיילים סמוך לישיבת רעותא אחרי הפיגוע, השבוע (צילום: Wisam Hashlamoun/Flash90) ( חיילים סמוך לישיבת רעותא אחרי הפיגוע, השבוע (צילום: Wisam Hashlamoun/Flash90) )

פרטים חדשים מתפרסמים הבוקר (רביעי) על הסיור שקיים חבר הכנסת צבי סוכות בכפר מאדמא: לפי גורמי ביטחון, סוכות פנה לצה”ל כבר לפני מספר שבועות בבקשה לתאם את “סיור האנדרטאות”, אך בצבא השיבו לו באותה העת כי אין קשב מבצעי ואין סד”כ לטובת המשימה, בשל הפעילות המבצעית באזור הכפר קוסרה.

מדובר באותה חטיבה מרחבית, חטיבת שומרון. בצה”ל הבהירו לסוכות כי הסטת כוחות לצורך הסיור תבוא על חשבון הפעילות בקוסרה. לפי גורמי הביטחון, סוכות איים כי יצא לסיור לבדו, ללא אבטחה צה”לית ובליווי אבטחת משמר הכנסת בלבד. בצבא חששו מתרחיש שבו פלסטינים מהכפר, שנמצא בשטח B, ינסו לפגוע בחבר הכנסת, מבלי שיהיה במקום כוח אבטחה מספק שיוכל לתת מענה. בעקבות זאת פנו בצה”ל לסוכות וביקשו ממנו שלא לצאת לסיור באופן עצמאי, והבטיחו לתאם עבורו סיור מאושר ומאובטח לאחר שאירועי קוסרה יירגעו. סוכות הסכים, והסיור תואם לבסוף להבוקר. בתוך כך, גם ללא הפעולה של סוכות, בצה”ל כבר תכננו את הריסת האנדרטה בכפר מאדמא ואף נקבע לכך מועד. על פי הפרטים, ההריסה הייתה אמורה להתבצע בחודש הבא, בספטמבר, ללא קשר לסיור של חבר הכנסת.

מי שאישר בעצמו את הסיור של סוכות הוא הרמטכ”ל אייל זמיר, בשל רגישות הנושא בתקופת בחירות. זאת לאחר שרק בחודש שעבר הפיץ הרמטכ”ל מסמך בצה”ל שבו קבע כי “יש להימנע מקיום סיורים במקומות בעלי אופי פוליטי, ולשים דגש על איסור שימוש בצה”ל לצורכי תעמולה”.

לוחמים מגדוד התותחנים 411, שתופסים קו בגזרה ונדרשו לאבטח את סוכות בכפר הפלסטיני, מתחו ביקורת על האירוע. “זה היה צפוי שיהיה שם בלגאן, הרגשנו שמבזבזים לנו את הזמן ואת הכוחות”, העידו.

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לדבריהם, “התחושה היא שלא לשם כך הגענו לגזרה הזו, אנחנו אחרי לילות ללא שינה, הרבה פעילויות מבצעיות, כניסות לבתים, חיפוש מבוקשים ואמל”ח, והתחושה היא שפשוט בזבזו לנו את הזמן. אנחנו צריכים להתעסק עם דברים כאלה כל הזמן, היה צפוי שזה יקרה. אנחנו תקועים פה בין הטרור של היהודים לטרור של הפלסטינים”.

המפקדים שפיקדו על האירוע העידו כי היו “בהלם” כאשר סוכות ועוזריו שלפו פטישים מתוך הרכב עם הגעתם לאנדרטה