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חדשות פוליטי מדיני

ההצעה של נתניהו לעופר וינטר

איש התקשורת והפרשן הפוליטי, יעקב ברדוגו, מתייחס להקמת מפלגת 'עמך ישראל' של עופר וינטר וחושף את ההצעה שנתניהו הגיש לו

08:57
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עופר וינטר נתניהו (יונתן זינדל/פלאש90, אלון גלבוע)

הדרמה הפוליטית סביב ריצתו העצמאית של תת-אלוף (במיל') עופר וינטר ומפלגתו החדשה עולה מדרגה. איש התקשורת יעקב ברדוגו חשף בשידור ברדיו 'גלי ישראל' כי בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו נעשו מאמצים כבירים למנוע את הריצה העצמאית של וינטר.

"הוצע לוינטר שריון בליכוד באופן רשמי", סיפר ברדוגו במהלך השידור. "לפי הערכתי, ההצעה הגיעה אפילו מפי ראש הממשלה עצמו".

ברדוגו הדגיש את אמינות הדברים וציין כי המידע נבדק היטב: "מה שאני אומר עכשיו מגובה במאת האחוזים. מדובר היה בשריון בפוזיציה מאוד גבוהה ברשימת הליכוד, והוא סירב".

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דבריו של ברדוגו מגיעים ברקע הדאגה במחנה הלאומי מפיצול קולות בימין ומהקמת מפלגות חדשות. דחיית ההצעה לשריון יוקרתי בליכוד מבהירה כי וינטר נחוש להמשיך ברשימה עצמאית ולא להשתלב במפלגות הקיימות בגוש.

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מילואימניק מיואש
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