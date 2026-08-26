"אבא חורג אלים": הווידוי הדרמטי של הזמר היוצר

הזמר והיוצר מאור אשכנזי, שפרץ לתודעה עם הלהיט "רוצה להיות חבר שלי?", צולל בסינגל החדש שלו "לארוז את הדברים" אל המקומות הכואבים והמושתקים ביותר בילדותו. השיר, שמהווה יריית פתיחה מתוך אלבומו החדש "משפחה", מתמודד באופן חשוף ומטלטל עם הזיכרונות והמשקעים של גידול בצל אבא חורג אלים.

האלבום המלא עתיד לצאת ב-25 בנובמבר, בתאריך שאינו מקרי – יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים. למרות הטקסט הטעון והחוויה הקשה, השיר מוביל אל נקודה של כוח, צמיחה ותקווה.

"השיר הזה מגיע מתוך המקום הכי חשוף ואישי בילדות שלי," משתף אשכנזי. "לכתוב אותו היה בשבילי תהליך מטלטל אבל גם הכרחי – דרך להתמודד עם זיכרונות מורכבים בצל אבא חורג אלים, ולפתוח את מה שמשפחות רבות נאלצות להסתיר. השורה 'אמא יש לנו סיכוי להתחיל מהתחלה' היא הלב של השיר מבחינתי; מעבר לכאב ולחרדה, הרצון שלי היה להביא איתי מסר של ריפוי, תקווה והזדמנות לצמוח מחדש."