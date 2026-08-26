השירות המטאורולוגי: "לקראת אירוע חסר תקדים"

גשם ( ritasilence / שאטרסטוק )

לאחר ימים רצופים של מזג אוויר קייצי וחם, בשירות המטאורולוגי מעדכנים כי הגשם שוב בדרך אלינו לקראת תחילת השבוע הבא – והפעם הוא צפוי לפקוד אזורים נרחבים בצפון ובמרכז הארץ.

בשירות המטאורולוגי מדגישים כי אירוע גשם בודד במהלך חודש אוגוסט נחשב לאירוע נדיר ביותר שאינו מתרחש בכל שנה. עם זאת, שרשרת האירועים הנוכחית – הכוללת שני אירועי גשם נפרדים באותו החודש, מוגדרת כבר כחריגה ביותר ואף כחסרת תקדים, למעט אזורים בודדים מאוד בצפון הארץ. לפי התחזית המעודכנת, בלילה שבין שבת לראשון ובמהלך יום ראשון בבוקר צפוי לפקוד את אזורנו מזג אוויר סתווי לכל דבר, וכל זאת בעיצומו של חודש אוגוסט. משקעים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ, במרכז, לאורך מישור החוף, בשפלה וגם באזורים פנימיים. בחלק מהאזורים הגשם עשוי להיות חזק במיוחד ולהצטבר לכמויות דו-ספרתיות, בעיקר לקראת בוקר יום ראשון. כמויות משקעים בהיקף כזה נחשבות לנדירות מאוד הן בחודש אוגוסט והן בחודש ספטמבר, ואם יתממשו בשטח, הן עשויות לשבור שוב שיאי גשם תקופתיים בחלק מהאזורים.

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בשירות המטאורולוגי מסכמים כי חודש אוגוסט הנוכחי מספק מזג אוויר חריג ויוצא דופן: מחד גיסא, טמפרטורות גבוהות מהרגיל לאורך מרבית החודש, ומאידך גיסא, אירועי גשם עוצמתיים שאינם אופייניים כלל לעונה זו. כמו כן, על פי התחזיות ארוכות הטווח, גשמי אוגוסט הם רק הקדימון והכנה לסתיו האמיתי שיגיע בסוף ספטמבר ובמהלך אוקטובר, אז כבר צפויים אירועי גשם משמעותיים נוספים.