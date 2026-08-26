הבכיר מטיל פצצה: "ייחשפו דברים שהציבור יהיה מזועזע מהם"

טענות קשות וחריפות נגד משטרת ישראל והפרקליטות סביב ניהול אבטחת עדי התביעה במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו. ברקע הסערה סביב סוגיית האבטחה, רפ"ק בדימוס עומרי עדיקה תקף בחריפות את ההתנהלות בראיון שקצין המשטרה לשעבר העניק לעיתונאי אלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל'.
"עדים במשפט נתניהו קיבלו באופן אוטומטי דירוג מאוימים ברמה 6, שזו הרמה הגבוהה ביותר, ועלות אבטחתם הייתה מיליוני שקלים", טען עדיקה. לדבריו, "המשטרה חטאה ופשעה בעניין הזה, והנושא הזה עוד ייחקר וייבדק. אני אומר לך שייחשפו פה דברים שהציבור יהיה מזועזע מהם – איך משטרת ישראל, יחד עם הפרקליטות, בזבזו מיליוני שקלים על כלום ושום דבר".
עדיקה הוסיף בספקטקליות לגבי מניעי ההחלטה: "אני בספק אם היה איום קונקרטי על אחד מהעדים האלה. כבר אז אמרתי שלעניות דעתי כל האבטחה הזו נועדה אך ורק על מנת להעצים אותם ולסייע לפרקליטות בעדות שלהם בבית המשפט".
כשנשאל עדיקה על ידי ציפורי האם כל הגדרת עדים כ"מאוימים" היא לפעמים בלוף, השיב בחיוב: "כן, ישראבלוף. במקרה של עדי נתניהו העניין הזה חייב להיבדק ולהיחקר. אנחנו נרצה לדעת מי ביצע את דיון המאוימים לעדים הללו, מי קבע שרמת האבטחה תהיה בדרגה 6, מי תקצב את הצעד הזה, ולמה משטרת ישראל אבטחה את העדים האלה ולא היחידה ייעודית במשרד לביטחון לאומי, שהתפקיד המוגדר שלה הוא לאבטח עדים".
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