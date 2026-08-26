שלמה פילבר מצנן את ההתלהבות: "מפלגה של 1.5%"

הגל התקשורתי סביב הקמת מפלגתו החדשה של תת-אלוף (במיל') עופר וינטר, 'עמך ישראל', מעוררים דיון נוקב במחנה הלאומי. מנהל המחקר והאסטרטגיה, שלמה פילבר, יוצא בניתוח תקיף של התגובות ברשת ומצנן את האופוריה שנרשמה ביממה האחרונה.

"אמש סרקתי שעות את הפיד כמו שלא עשיתי זמן רב, והייתה בו אופוריה שלא הייתה זמן רב", שיתף פילבר. לדבריו, בחינה מעמיקה של קולות התמיכה מגלה כי האופוריה מגיעה משתי קבוצות מובהקות בלבד: "הראשונה – הפרשנים בתקשורת ואנשי השמאל המעורבים פוליטית שהסומק חזר להם ללחיים. השנייה, והרבה יותר מעניינת, בוחרי הציונות הדתית הליברלית שהסתובבו כאן מתוסכלים ויתומים פוליטיים בשנים האחרונות".

פילבר מציין כי אסף עשרות ציוצים של תומכים מסוג זה, אך מעריך כי רובם המכריע אינם חלק מגוש הימין הקיים. "רובם כנראה לא הצביעו לגוש הימין כבר ב-2022 אלא לשקד או גנץ, וסביר שלא הצביעו לסמוטריץ' מעולם", קבע.

במקביל, טוען פילבר כי חיפש באופן ממוקד תמיכה מצד תומכי ליכוד, עוצמה יהודית או הציונות הדתית שהודיעו על מעבר לווינטר, אך מצא בודדים בלבד. לדבריו, מצביעי הימין המובהקים ציפו לראות את וינטר משתלב או משוריין באחת המפלגות הקיימות, והתאכזבו מכך שבחר להקים התארגנות עצמאית.