דווקא בימי הסליחות, כשהציבור הדתי-לאומי מתכונן לימים הנוראים, בחר הזמר מידד טסה לחשוף רגע אישי ומטלטל במיוחד. ״כל החיים אנשים הסתכלו עליי ואמרו לי: אתה צדיק. ובאיזשהו מקום הקשבתי למה שאנשים אומרים עליי במקום להקשיב לקול הפנימי שלי. טעיתי. הבנתי שגם אני צריך לחזור בתשובה״, מסר טסה בראיון מרגש שפורסם היום (ראשון).

הזמר, שהחל את דרכו המוזיקלית עוד כילד עם להיטים כמו ״נהרות בבל״ ו״בן של מלך״, משחרר כעת סינגל חדש בשם ״תיקונים וסליחות״ – שיר שנולד מתוך תחושת ניתוק עמוקה שחווה. ״הגעתי לכותל, נגעתי באבנים ולא הרגשתי כלום״, הודה טסה על הרגע שבו הבין עד כמה הוא מתגעגע לחיבור שהיה בו בעבר.

״זה כאב לי. שם הבנתי שיש בי געגוע״

הרגע המכונן התרחש דווקא במקום הקדוש ביותר לעם היהודי. ״נגעתי באבנים ולא הרגשתי את הרגש שציפיתי להרגיש. זה כאב לי. שם הבנתי שיש בי געגוע ושאני רוצה לחזור ולהרגיש״, תיאר טסה את הרגע שבו התעורר בו הצורך לשינוי פנימי.

מתוך המקום הזה של כאב וגעגוע נולד השיר החדש. ״השיר הזה נכתב מתוך תחושת הניתוק שלי. הבנתי שכל יהודי, בכל מקום שבו הוא נמצא, יכול דרך המוזיקה לעורר מחדש את הגעגוע לבורא עולם״, הסביר הזמר.

טסה, שבשנים האחרונות שיתף פעולה עם זמרים נוספים במגזר כמו עדן חסון בדואט ״כולי תפילה״, מבקש הפעם להעביר מסר אישי ואוניברסלי כאחד: ״בורא עולם אוהב גם את הרחוקים ומחכה לנו בדיוק כמו שאנחנו. 'אני לדודי ודודי לי'״.

״בן של מלך״ ממקום אחר לגמרי

בתוך השיר ״תיקונים וסליחות״ חוזר טסה גם למשפט שמלווה אותו עוד מילדות – ״בן של מלך״. אלא שהפעם, כפי שהוא מסביר, הוא שר אותו ממקום שונה לחלוטין: ״לא להרגיש מנותק ולחזור להיות ילד טוב, בן של מלך״.

הביטוי המוכר, שהפך לסמל של הזמר הצעיר, מקבל כעת משמעות חדשה – לא של גאווה או ביטחון, אלא של חיפוש אחר החיבור המקורי והתמים שאבד בדרך.