המהפכה בכשרות בצה"ל: סוף לעידן החמגשיות לחיילים החרדים

צה"ל נערך לשינוי משמעותי במערך המזון המיועד לחיילים חרדים ודתיים.

שיטת החמגשיות הקפואות תופסק בהדרגה, ובמקומה יסופקו ארוחות טריות ומגוונות בכשרות מהדרין. כך פרסם הבוקר (רביעי) שילה פריד ב-ynet.

עד היום חיילים שלא הסתפקו בכשרות של הרבנות הצבאית וביקשו מזון בכשרות מהודרת קיבלו בדרך כלל ארוחות סגורות שהגיעו לבסיס כשהן קפואות וחוממו לפני ההגשה.

השיטה אפשרה לשמור על דרישות הכשרות, אך הותירה את החיילים עם מבחר מצומצם ומענה שונה מזה שקיבלו יתר המשרתים.

במסגרת המתווה החדש יורחב מערך ההזנה בבסיסים, כך שגם חיילים המקפידים על כשרות מהדרין יוכלו לקבל מזון טרי כחלק מהארוחות השוטפות.

בצה"ל אומרים כי המטרה היא לספק מענה איכותי יותר, תוך הקפדה מלאה על צורכי הכשרות ושמירה על אורח החיים החרדי.

המהלך גובש בידי מרכז ההספקה המטכ"לי וחיל הלוגיסטיקה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, בשיתוף יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים והרבנות הצבאית.

לצורך יישום התוכנית הוקם בענף הכשרות של הרבנות הצבאית מדור חדש העוסק בכשרות מהדרין ובאוכלוסיות מיוחדות.

המדור יהיה אחראי על גיבוש הנהלים, הפיקוח ההלכתי, התאמת התשתיות ותהליכי רכש המזון. בנוסף, ייקבעו נהלי עבודה ייעודיים למטבחי הבסיסים, במטרה למנוע פגיעה ברמת הכשרות.

המתווה נבנה לאחר בחינה של המענה הקיים ושיחות עם חיילים ומפקדים, שהצביעו על הפערים בשיטת החמגשיות. בצה"ל ביקשו למצוא פתרון שיאפשר לשלב את מנות המהדרין במערך המזון הרגיל, בלי להתפשר על הדרישות ההלכתיות.

יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, תת-אלוף אבינועם אמונה, הסביר כי שילוב חרדים בצבא אינו מסתכם רק באפשרות להתגייס ולשמור על אורח חייהם. לדבריו, על צה"ל להעניק לחיילים תנאים מכבדים שיאפשרו להם לשרת באופן מיטבי ולאורך זמן.