האח הגדול ( (צילום: אוליביה פיטוסי / פלאש90) )

אירוע אלימות חריג התפרסם אמש (שלישי) בתכנית "צינור": גיא איתן, כוכב רשת ויוצא תכנית הריאליטי "האח הגדול", תועד תוקף באלימות קבלן שלטענתו עקץ אותו בסכום עצום של 2.5 מיליון שקלים. התיעוד, שעורר סערה ברשתות החברתיות, מציג את איתן במהלך עימות פיזי עם הקבלן.

לפי דברי איתן, הקבלן לקח ממנו את הסכום הכספי הגבוה אך לא סיפק את התמורה המוסכמת. במשך כחצי שנה, כך הוא מסר, ניסה לקבל את כספו בחזרה ללא הועיל. נקודת השיא הגיעה במהלך פגישה בין השניים, כאשר לטענת איתן הקבלן קילל את אביו - ואז פרץ האלימות.

גיא איתן ( אינסטגרם )