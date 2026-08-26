אירוע אלימות חריג התפרסם אמש (שלישי) בתכנית "צינור": גיא איתן, כוכב רשת ויוצא תכנית הריאליטי "האח הגדול", תועד תוקף באלימות קבלן שלטענתו עקץ אותו בסכום עצום של 2.5 מיליון שקלים. התיעוד, שעורר סערה ברשתות החברתיות, מציג את איתן במהלך עימות פיזי עם הקבלן.
לפי דברי איתן, הקבלן לקח ממנו את הסכום הכספי הגבוה אך לא סיפק את התמורה המוסכמת. במשך כחצי שנה, כך הוא מסר, ניסה לקבל את כספו בחזרה ללא הועיל. נקודת השיא הגיעה במהלך פגישה בין השניים, כאשר לטענת איתן הקבלן קילל את אביו - ואז פרץ האלימות.
"אני מודה ומתוודה ואפילו לא הולך להסתיר את זה", כתב איתן בתגובה לפרסום התיעוד. "ההתנהגות שלי לא ממלכתית, או לא הכי שקולה, אבל במצב שאני הייתי ונמצא בו אני לא מאחל לאף אדם להיות". איתן הבהיר כי הוא מודע לכך שהתנהגותו לא הייתה ראויה, אך ציין את הנסיבות הקשות שהובילו למעשה.
איתן, בן 33, איש עסקים המתגורר בתל אביב, היה אחד הדיירים הבולטים בעונה האחרונה של "האח הגדול". לאחר 35 ימים בבית הריאליטי, ביקש לעזוב את התכנית והסביר כי "הרגשתי שמיציתי". מאז עזיבתו את הבית, המשיך לפעול כיוצר תוכן ברשתות החברתיות.
האירוע מצטרף לשורה של מקרים בהם אישי ציבור מעולם הרשת מוצאים עצמם מעורבים בסכסוכים עסקיים ואלימות. לפני מספר חודשים תועד כוכב רשת אחר שנפצע באירוע אלימות במרכז תל אביב, מה שמעיד על התופעה המתרחבת של סכסוכים אלימים בקרב דמויות ציבוריות מעולם התוכן הדיגיטלי.
נכון לעכשיו, לא ברור אם הוגשה תלונה במשטרה בעקבות האירוע, ומה יהיו ההשלכות המשפטיות של התקיפה. איתן לא פירט את פרטי העסקה עם הקבלן או את אופי השירות שהיה אמור לקבל תמורת הסכום הכספי הגבוה.