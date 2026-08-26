נתניהו לנשיאות, איזנקוט לראשות הממשלה? התרחיש שנבחן בליכוד

בליכוד ובסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נערכים כבר לתרחיש שבו הבחירות יסתיימו ללא הכרעה ברורה, ואף אחד מהגושים לא יצליח להשיג רוב של 61 חברי כנסת.

על פי הדיווח של אנה ברסקי ב'מעריב', אחת האפשרויות שנבחנות בשיחות פנימיות היא הקמת ממשלה רחבה בראשות נתניהו וגדי איזנקוט, שתתבסס על הסכם רוטציה.

בתרחיש המדובר נתניהו יכהן ראשון כראש הממשלה, ובהמשך יעביר את התפקיד לאיזנקוט.

המכשול המרכזי בפני מהלך כזה הוא חוסר האמון שנוצר בעקבות הסכם הרוטציה בין נתניהו לבני גנץ בשנת 2020, שלא יצא לבסוף לפועל. בשל כך, בליכוד מבינים כי איזנקוט צפוי לדרוש ערבויות משמעותיות שיבטיחו את מימוש ההסכם.

אחד הרעיונות שעלו הוא יצירת מסלול שבסיומו יעבור נתניהו לבית הנשיא, לאחר תום כהונתו של הנשיא יצחק הרצוג.

לדברי הגורמים המצוטטים בדיווח, מהלך כזה עשוי לספק לנתניהו יעד פוליטי מוסכם לאחר עזיבת ראשות הממשלה, ובמקביל לחזק את הביטחון של איזנקוט שהרוטציה אכן תתממש.

עם זאת, בליכוד מדגישים כי בשלב זה מדובר בתרחיש ראשוני בלבד, ויש מי שמגדירים את האפשרות כקלושה.

בנוסף, אם הרעיון יהפוך לרלוונטי, יהיה צורך להתמודד גם עם סוגיית משפטו של נתניהו ועם ההשלכות הציבוריות והפוליטיות של מועמדותו לנשיאות.