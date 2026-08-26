שעות לאחר שהודע על מותה של דולי פרטון, אגדת מוזיקת הקאנטרי האמריקנית, נחשפה סיבת הפטירה: נציגיה של הזמרת אישרו אמש (שלישי) כי פרטון הלכה לעולמה בגיל 80 לאחר "מאבק קצר בסרטן". סוג הסרטן שבו חלתה לא פורסם.

בהצהרה רשמית שמסרו נציגיה למגזין People נכתב: "דולי פרטון האהובה שלנו הקדישה את חייה ואת הקריירה שלה להבאת שמחה, צחוק, תקווה ויושרה לכל דבר שבו נגעה". עוד נמסר כי "נדיבותה, שלא הייתה שנייה לה, נגעה בחייהם של אינספור אנשים שאותם מעולם לא פגשה, אך היא תמיד הייתה שם כדי להושיט יד לעזרה".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע זמן קצר לאחר הפטירה כי דגלי ארה"ב יורדו לחצי התורן בכל רחבי המדינה למשך שבוע שלם, לזכרה של פרטון. המהלך משקף את מעמדה הייחודי של הזמרת כאייקון תרבותי אמריקני.

ברייאן סיבר, אחיינה של פרטון, הודיע על מותה בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות של הזמרת. "דולי ביקשה ממני להכין את הסרטון הזה לפני שנים, עוד לפני שחשבתי על זה כמשהו עתידי שיקרה", מסר בקול חנוק. "דמיינתי את הקושי של הרגע הזה - אבל לא הרגשתי כמה זה באמת קשה עד עכשיו".

קריירה של שבעה עשורים

סיבר ציין כי דודתו "חייה באור ובזוהר לכל חייה, ועכשיו היא תיפגש עם הוריה ובעלה המנוח קארל". הוא הוסיף: "היא פתחה דלתות לא רק עבורי, אלא גם עבור בני המשפחה שלה - שהגיעו לפוטנציאל שלא האמנו שהוא אפשרי. היא גם חיזקה דורות של זמרים ומוזיקאים מכל רחבי העולם, ואף פעם לא ראתה דלת שהיא לא יכלה לפתוח".

פרטון הותירה אחריה קריירה מרשימה שנמשכה שבעה עשורים, במהלכה הוציאה 50 אלבומי אולפן וזכתה ב-11 פרסי גראמי. שיריה הפכו לקלאסיקות של מוזיקת הקאנטרי האמריקנית, והיא נחשבה לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בז'אנר.

"המורשת של דולי פרטון היא מורשת של אהבה, חמלה וחוסן", הבהיר סיבר. "לאורך קריירה שנמשכה שבעה עשורים, היא העניקה השראה לדורות של אומנים ומעריצים באמצעות המוזיקה שלה ובזכות מחויבותה הבלתי מתפשרת להפוך את העולם למקום טוב יותר. השירים שלה ימשיכו לגעת באנשים בכל הגילים".