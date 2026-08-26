אחרי המהומה סביב שבירת האנדרטה: סוכות במסר לצה"ל

צבי סוכות ( חיים גולדברג/פלאש90 )

חבר הכנסת צבי סוכות התייחס אמש בראיון לרדיו גלי ישראל לשבירת אנדרטת המחבלים על ידו, וקרא לצה"ל לפעול להסרת אנדרטאות דומות ברחבי יהודה ושומרון.

סוכות סיפר כי המקום היה מוכר לו עוד קודם לאירוע, וכי כבר לפני מספר שבועות פנה בנושא לצה"ל וביקש לפעול נגד האנדרטה. "אני לא מסוגל לראות מציאות שבה אנשים שרצחו יהודים, השם שלהם מתנוסס כאילו הם גיבורים", אמר סוכות. "זה פשוט בלתי נתפס. אני מצפה מצה"ל לעשות את זה בעצמו. אני כבר פניתי לצה"ל על המקום הזה לפני כמה שבועות".

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לדברי חבר הכנסת, הטיפול באנדרטאות מסוג זה אינו דורש מבצע מורכב. "כל מה שצריך זה להגיע לשם עם השופל של החטיבה, שלוש דקות, סיימת את העבודה", אמר.

סוכות טען כי פעולה שיטתית נגד הנצחת מחבלים עשויה להביא להפסקת התופעה: "אחרי שיעשו את זה בכמה עשרות כפרים, אתה תראה שזה פשוט ייפסק".