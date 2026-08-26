המסר מארצות הברית: בינתיים סיימנו עם התקיפות באיראן

שר החוץ האמריקני מרקו רוביו העביר בימים האחרונים מסר לכמה ממקביליו במדינות בעלות ברית, שלפיו ארצות הברית אינה מתכננת "לעת עתה" לחדש את התקיפות נגד איראן. כך עולה מדברי בכיר אמריקני ומקור נוסף המעורה בפרטים.

המסר של רוביו מצביע על שינוי בדגש שמעניק ממשל טראמפ למערכה מול טהראן: במקום חזרה מיידית למבצע צבאי רחב, בוושינגטון מבקשים כעת להפעיל לחץ כבד על המשטר האיראני באמצעות כלים כלכליים וימיים.

עם זאת, בארה"ב מדגישים כי האפשרות הצבאית לא הוסרה לחלוטין מהשולחן.

לפי אחד הבכירים, אם איראן תיזום מהלך שייתפס כפרובוקציה משמעותית או תחדש את העימות, הממשל עשוי לשקול מחדש פעולה צבאית.

המטרה האמריקנית: לחנוק את איראן כלכלית

על פי המדיניות שהציג רוביו בשיחותיו, ארצות הברית מתמקדת כעת בשלושה יעדים מרכזיים: הימנעות מתקיפות חדשות בטווח המיידי, החרפת הלחץ הכלכלי באמצעות סנקציות והמצור הימי, והמשך המאמצים להחזיר את התנועה במצר הורמוז לשגרה ולאפשר לכמויות גדולות יותר של נפט להגיע לשווקים העולמיים.

גורמים אמריקנים מעריכים כי מדיניות זו עשויה להימשך לפחות עד בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר. לאחר מכן, ובהתאם להתפתחויות בשטח, האפשרות לחידוש המערכה הצבאית עשויה להיבחן מחדש.