המסר מארצות הברית: בינתיים סיימנו עם התקיפות באיראן

שר החוץ האמריקני מרקו רוביו העביר בימים האחרונים מסר לכמה ממקביליו במדינות בעלות ברית, שלפיו ארצות הברית אינה מתכננת "לעת עתה" לחדש את התקיפות נגד איראן. כך עולה מדברי בכיר אמריקני ומקור נוסף המעורה בפרטים.
המסר של רוביו מצביע על שינוי בדגש שמעניק ממשל טראמפ למערכה מול טהראן: במקום חזרה מיידית למבצע צבאי רחב, בוושינגטון מבקשים כעת להפעיל לחץ כבד על המשטר האיראני באמצעות כלים כלכליים וימיים.
עם זאת, בארה"ב מדגישים כי האפשרות הצבאית לא הוסרה לחלוטין מהשולחן.
לפי אחד הבכירים, אם איראן תיזום מהלך שייתפס כפרובוקציה משמעותית או תחדש את העימות, הממשל עשוי לשקול מחדש פעולה צבאית.
המטרה האמריקנית: לחנוק את איראן כלכלית
על פי המדיניות שהציג רוביו בשיחותיו, ארצות הברית מתמקדת כעת בשלושה יעדים מרכזיים: הימנעות מתקיפות חדשות בטווח המיידי, החרפת הלחץ הכלכלי באמצעות סנקציות והמצור הימי, והמשך המאמצים להחזיר את התנועה במצר הורמוז לשגרה ולאפשר לכמויות גדולות יותר של נפט להגיע לשווקים העולמיים.
גורמים אמריקנים מעריכים כי מדיניות זו עשויה להימשך לפחות עד בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר. לאחר מכן, ובהתאם להתפתחויות בשטח, האפשרות לחידוש המערכה הצבאית עשויה להיבחן מחדש.
בממשל רואים בפינוי המוקשים מחלקים נרחבים של מצר הורמוז הישג משמעותי. בשבועות האחרונים נרשמה עלייה במספר מכליות הנפט העוברות באזור, ובוושינגטון סבורים כי בכך נחלש אחד ממנופי הלחץ המרכזיים שהחזיקה טהראן.
"האיראנים איבדו את השליטה במצר. עכשיו ארצות הברית שולטת בו", טען בכיר אמריקני.
במקביל, ארצות הברית ממשיכה במצור הימי שנועד לפגוע ביכולת האיראנית לייצא נפט ולהכניס מטבע זר. לפי גורמים אמריקנים, בשבועיים האחרונים כמעט שלא נצפתה פעילות של מכליות באי ח'ארג, הנחשב למוקד המרכזי של יצוא הנפט האיראני.
דובר מחלקת המדינה האמריקנית, טומי פיגוט, אמר כי "הכלכלה האיראנית נמצאת בצלילה חופשית וצבאו של המשטר הוכה קשות". לדבריו, טראמפ "מחזיק בכל הקלפים", והממשל פועל לנתק את מקורות המימון שנותרו לטהראן.