הליכוד הודיע: ספירה חוזרת נוספת לתוצאות הפריימריז

הסערה נמשכת: בעקבות החלטת ועדת הבחירות של התנועה, הליכוד הודיע כי הוחלט על ביצוע ספירה חוזרת נוספת של הקלפיות בבאר יעקב. התוצאות ישוכללו בתוצאות הסופיות אחרי הערעורים ביום חמישי הקרוב.

בהודעת הליכוד נאמר כי "הליכוד מקפיד על תקינות הליך הבחירות ועל הנחיות בית הדין וועדת הבחירות של הליכוד".

כזכור מוקדם יותר הערב השר חיים כץ טען כי בעקבות ספירה חוזרת של הקלפיות, אתי עטיה עברה את השרה גילה גמליאל והבטיחה את מקומה. משמעות המהלך, במידה ויאושר רשמית, היא דחיקתה של גמליאל למקום לא ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת.

מנגד, בסביבתה של השרה גילה גמליאל הגיבו בחריפות רבה לטענות המהפך ומטיחים האשמות קשות. אנשיה של גמליאל טוענים כי הספירה החוזרת נעשתה באופן פסול לחלוטין וכי "הספירה זויפה במחשכים".

הקרב הצמוד בין השתיים, שנסוב על משבצת האישה השלישית ברשימה, צפוי להמשיך ולסעור בימים הקרובים. נוכח ההאשמות ההדדיות והאי-סדרים הנטענים, ההכרעה על זהות חברת הכנסת שתיכנס למקום הריאלי עבר לבית הדין של התנועה - וכעת הביא לספירה חוזרת נוספת.