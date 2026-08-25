הרמטכ"ל בישיבת ירוחם: "מכיר בערך הייחודי של מסלול ההסדר"

הרמטכ"ל בישיבת ההסדר ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל אייל זמיר ערך היום (שלישי) ביקור היסטורי בישיבת ההסדר ירוחם, שם נועד עם ראשי הישיבה הרב חיים וולפסון והרב אוריאל עיטם, רבני הישיבה ומנהלי איגוד ישיבות ההסדר אורי פינסקי ואליעזר דויטש ועם פצועי הישיבה, ובהמשך נכנס לבית המדרש ונשא דברים בפני התלמידים. הביקור, שארך כשלוש שעות, נפתח במפגש עם סיפורם של עשרת תלמידי ובוגרי הישיבה שנפלו במלחמת חרבות ברזל. עם הגעתו הציגו ראשי הישיבה לרמטכ"ל את קיר הנופלים וסיפרו על דמויותיהם הייחודיות. במהלך המעמד סיפר אחיו של אפרים יכמן הי"ד, תלמיד הישיבה שנפל בקרב ברצועת עזה בחודש דצמבר 2023 על דמותו של אחיו, ותיאר אותו כאדם מסור ושקדן, שתמיד הלך קדימה ודרש מעצמו עוד, והקפיד על לימוד תורה בחריצות גם בעת שהותו בשטח במהלך השירות.

הרמטכ"ל עם פצועי המלחמה ( צילום: דובר צה"ל )

"כבר בכניסה לכאן חשים בעוצמה שיש בבית המדרש הזה, בעוצמה של עם ישראל כולו", אמר הרמטכ"ל לתלמידי הישיבה. "אני רואה בישיבות ההסדר מנהיגות, אחריות ומפעל עצום. מה שיוצא מבתי המדרש האלה הוא עוצמה ומנהיגות של עם ישראל, ואנחנו זקוקים למנהיגות הזאת - מנהיגות מלכדת ומאחדת. מפעל ישיבות ההסדר קרוב מאוד לליבי ולליבו של צה"ל. אנחנו רואים את בוגרי ישיבות ההסדר בכל היחידות, בכל החזיתות ובחוד החנית של צה"ל. החיבור לתורה שלנו מחזק את הרוח, ואני רואה ערך גדול בלימוד התורה ובחיזוק הרוח - זו מכפלת כוח של צה"ל".

הרמטכ"ל בישיבת ההסדר ירוחם ( צילום: דובר צה"ל )

עוד הוסיף זמיר: "החיזוק שאתם מקבלים כאן בבית המדרש הוא שיעור לחיים. אני רואה ערך גדול ברוח ובלימוד התורה, והעוצמה של צה"ל היא מכפלה של החומר ברוח, לא מספיק רק אחד מהם. אתם חלק חיוני בתוך צה"ל, אנו רואים אתכם בכל היחידות".

הרמטכ"ל אייל זמיר ( צילום: דובר צה"ל )

ראשי ישיבת ההסדר ירוחם, הרב חיים וולפסון והרב אוריאל עיטם, שיבחו: "השותפות שלנו עם צה"ל היא יסוד במה שאנחנו מבקשים לבנות כאן. מבחינתנו, לימוד תורה ואחריות לביטחון העם אינם שני עולמות נפרדים, אלא דרך אחת שמחייבת גם התמסרות לבית המדרש וגם נכונות לעשייה, לשירות משמעותי ולתרומה למדינה. העובדה שהרמטכ"ל מגיע לכאן בחודש אלול, פוגש את התלמידים ומכיר בחיבור הזה שבין תורה, אחריות וביטחון ישראל, נוגעת בדיוק בשאיפה שלנו. ישיבת הסדר אינה פשרה, אלא דרך בעלת עומק, שמבקשת להצמיח אנשים שמחויבים לתורה, לעם ולמדינה"