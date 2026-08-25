מנהיג הדרוזים בסוריה: "אנחנו חלק מישראל"

השייח חכמת אל-היג'רי ( ויקימדיה )

על רקע המתיחות מול ישראל: מנהיג הדרוזים בסוריה, השייח' חכמת אל-היג'רי, אמר היום (שלישי) כי העדה הדרוזית במדינה מחשיבה את עצמה כחלק מישראל וכשותפים. דבריו נאמרים אחרי שאתמול התושבים הדרוזים בדרום סוריה יצאו לשיירת מחאה מיוחדת וצעדו ברחובות א-סווידא עם דגלי ישראל.

"אנחנו חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. אפילו באמונה אנחנו שותפים למדינה הזו, מדינת ישראל" אמר אל-היג'רי בהצהרתו. "אנחנו תמיד חלק, נשענים על עניין היסטורי". "לפיכך, חשוב לנו לשמור על התפיסה הזו ועל המדינה הזו" הבהיר. "זכותן של מדינות לבנות משהו כדי להגן על עצמן. ברמה האזורית, אנחנו מקווים ששאר האזור ילך בעקבות הצעד האנושי הזה בבניית מדינות בצורה הנכונה. המדינות שעוסקות בתיקים הללו הן המדינות המערביות – האירופים, האמריקאים – כמובן דרך מדינת ישראל. זה העניין המרכזי מבחינתנו. הגיע הזמן שמשהו חדש יתרחש בימים הקרובים, אנחנו מחכים".

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אל-היג'רי סיכם כשאמר כי כי "אנחנו מייחלים לשלום ברמה האזורית, אבל בראש ובראשונה אכפת לנו מאזור הבשן והיציבות בו, מפני שהוא עשוי להיות אבן הפינה הראשונה והבסיס המרכזי לבניית יציבות ברמת האזור כולו - כאשר הבשן יתייצב, וישיג באופן בפועל את מלוא זכויותיו הריבוניות ואת זכותו להגדרה עצמית".