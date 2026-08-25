השריונים הצבאיים של אריה דרעי בש"ס 

במערכת הפוליטית מתקרבים למועד הגשת הרשימות, ובמפלגת ש"ס ממשיכים לבחון אפשרויות לחיזוק הרשימה באמצעות דמות בעלת רקע ביטחוני וצבאי.

דיווח של כתב i24NEWS אלי קלמן מצביע על מספר שמות בולטים שנבחנים בימים אלה על ידי ראשי המפלגה: סא"ל (במיל') דרור עמוס: מכהן כיו"ר המועצה הדתית בחיפה. לפי הדיווח, עמוס קיבל הצעה מיו"ר ש"ס אריה דרעי ומגורמים נוספים במפלגה להשתלב ברשימה לכנסת.

שם נוסף הוא סא"ל (במיל') יוסי לוי, מנכ"ל עמותת "נצח יהודה" ומפקד גדוד חרדי במילואים. לוי מוזכר אף הוא כמועמד פוטנציאלי להצטרפות.

החיפוש אחר דמות ביטחונית מגיע במקביל להיערכות להשקת הקמפיין של ש"ס המיועד למגזר החרדי. במפלגה מתמודדים עם אתגר תדמיתי ומורכב: מחד גיסא, קריצה לציבור המסורתי תוך הבעת הערכה לחיילי צה"ל; ומאידך גיסא, פנייה לציבור החרדי והדגשת חשיבות הלימוד ושמירת עולם התורה.

בש"ס מקווים כי שילוב דמות ביטחונית ברשימה יסייע לגשר על الفערים ויחזק את פניית המפלגה לקהלים נרחבים במחנה הלאומי והמסורתי.