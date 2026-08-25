הזמרת דולי פרטון הלכה לעולמה בגיל 80 

זמרת הקאנטרי דולי פרטון הלכה לעולמה היום (שלישי) בגיל 80 - כך הודיעו בני המשפחה.

ברייאן סיבר, אחיינה של פרטון, הודיע על מותה בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות של הזמרת. "דולי ביקשה ממני להכין את הסרטון הזה לפני שנים, עוד לפני שחשבתי על זה כמשהו עתידי שיקרה" אמר. "דמיינתי את הקושי של הרגע הזה - אבל לא הרגשתי כמה זה באמת קשה עד עכשיו".

סיבר סיפר כי פרטון "חייה באור ובזוהר לכל חייה, ועכשיו היא תיפגש עם הוריה ובעלה המנוח קארל. היא פתחה דלתות לא רק עבורי, אלא גם עבור בני המשפחה שלה - שהגיעו לפוטנציאל שלא האמנו שהוא אפשרי. היא גם חיזקה דורות של זמרים ומוזיקאים מכל רחבי העולם, ואף פעם לא ראתה דלת שהיא לא יכלה לפתוח".

"המורשת של דולי פרטון היא מורשת של אהבה, חמלה וחוסן. לאורך קריירה שנמשכה שבעה עשורים, היא העניקה השראה לדורות של אומנים ומעריצים באמצעות המוזיקה שלה ובזכות מחויבותה הבלתי מתפשרת להפוך את העולם למקום טוב יותר" המשיך. "השירים שלה ימשיכו לגעת באנשים בכל הגילים, והעשייה הפילנתרופית שלה תותיר חותם לשנים רבות".

"חלקנו שנים רבות של זכרונות מדהימים עם דולי, ואנחנו נפעל לוודא שהמורשת שלה תמשיך לנצח" סיכם. "נוחי בשלום, דולי. היא תמיד תאהב את כולכם".

דולי פרטון נחשבת כאחמת מזמרות הקאנטרי הגדולות בעולם, כשהוציאה לאורך הקריירה הארוכה שלה מעל 50 אלבומים וזכתה ב-11 פרסי גראמי. בשנות ה-80 היא החלה גם להופיע בסרטים, ובהמשך נהייתה גם אשת עסקים כשקידמה עסקים באזור מולדתה במדינת טנסי - ביניהם פארק השעשועים "דוליווד" שנקרא על שמה, והפך את המחוז למוקד תיירות.