נתניהו בתגובה ראשונה להשקת המפלגה של וינטר

רגע אחרי השקת המפלגה החדשה של תא"ל במיל' עופר וינטר, ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את המועמד החדש במהלך ביקור שערך הערב (שלישי) בכנס בבנימין. בדבריו קרא לוינטר - יחד עם משה פייגלין ואבי מעוז - לפרוש מהמירוץ לכנסת כדי שלא להסתכן בכך שלא יעברו את אחוז החסימה.

"יש פייגלין, וינטר, ואבי מעוז. אין לי בעיה אישית עם אף אחד מהם - יש בעיה לאומית" אמר נתניהו. "מי שלא יעבור את אחוז החסימה שורף את הקולות. מי שכן עובר, יפיל מפלגות קיימות. זה אומר שבמקום שניקח את ההישגים הכבירים שלנו בכל התחומים, נביא עלינו אסון חדש".

"לצורך זה יש רק מסר אחד למפלגות החדשות: או שתפרשו או שתתאחדו עם המפלגות הקיימות" הוסיף וקרא. "אם אתם דואגים לארץ ישראל ולעם ישראל - זה מה שאתם צריכים לעשות".