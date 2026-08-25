שרה נתניהו מסתבכת: תביעת ענק נגד לשכת רה״מ

עובד לשעבר במעון ראש הממשלה הגיש היום (שלישי) תביעה על סך 450 אלף שקלים נגד משרד ראש הממשלה, בטענה שרעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, התעמרה בו, כך על פי הדיווח בחדשות 13.

לפי התביעה, "בחודש דצמבר 2025, משתשו כוחותיו הפיזיים והנפשיים לחלוטין, הסכים הנתבע להעביר את התובע לעבוד במשרד ראש הממשלה. כתב תביעה זה מגולל מסכת קשה מאוד של התעמרות ממושכת, שממנה סבל התובע, על בסיס יומיומי.

צעקות, כינויי נגאי, דרישות בלתי סבירות, העסקה סביב לשעון בניגוד לחוזה ההעסקה - כל אלו היו מנת חלקו היום יומית במשך שנים. כלל הגורמים הרלוונטים ידעו הכול והכירו את ההתעמרות הקשה והתנאים הבלתי מתקבלים על הדעת שבהם מועסק התובע - ובחרו לעצום עין ולהתעלם. גם כשהתלונן - לא עשו דבר כדי להגן על זכויותיו".