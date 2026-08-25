בעקבות הדרמה: משפחתה של היימנוט קסאו בהודעה לציבור

בעקבות ביקור משפחתה של היימנוט קסאו אצל נשיא המדינה יצחק הרצוג, המשפחה שבה ומודה לנשיא על תשומת הלב, האמפתיה והמאמצים הרבים לטובת בתם. במקביל, במשפחה מעריכים מאוד את פניית הנשיא לראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, אך מבהירים כי הצעדים שננקטו עד כה אינם מספקים.

לדברי המשפחה, על השב"כ לא רק לסייע לחקירת המשטרה אלא לקחת את טיפול התיק לידיו באופן מלא, כדי שגם למשפחת קסאו יהיה הסוף הטוב שמגיע להם.

טספיה קסאו, אביה של היימנוט, מסר: "אנחנו מודים לנשיא המדינה על המעורבות ועל הסיוע בקידום נושא חקירת התיק של חטיפת בתנו. מאוד התרגשנו בנצ'י ואני להיות בביתו במפגש עם אחיותיה ואחיה של היימנוט ואנו רק מחכים שנוכל לבקר את הנשיא כמשפחה שלמה, כשלצידנו היימנוט שלנו".

עם זאת, הביע האב תסכול רב מאופן ניהול החקירה עד כה: "עם כל ההתרגשות, כניסת השב״כ לתמונה היא צעד חשוב, אבל הוא עדיין אינו מספק. על פי מה שהמשטרה עדכנה אותנו בעבר השב"כ סייע, אבל עד עכשיו לא ברור במה ואיך. התיק של היימנוט צריך להיות מטופל לא רק כ'סיוע'. בהתחשב במה שקרה בשבועות האחרונים, אף אחד לא יכול לצפות ממני שלא ארגיש שיש כאן אפליה".

אביה של היימנוט הוסיף ודרש שינוי יסודי בטיפול באירוע: "אחרי שנתיים וחצי שבהן היימנוט לא נמצאה, אי אפשר להמשיך באותה מתכונת. גוף שכשל במשך תקופה ארוכה כל כך לא יכול להמשיך לנהל את החקירה. התיק חייב לעבור במלואו לשירות הביטחון הכללי, תחת הנהגתו של ראש השב״כ, מר דוד זיני, עם כל הסמכויות והכלים הנדרשים כדי להשיב את היימנוט הביתה. אני חוזר ומבקש לפגוש את ראש שירות הביטחון הכללי כדי לפרוש בפניו את כל הכשלים".

לסיום, פנה האב לציבור הרחב בבקשה להמשיך במאבק: "בשביל שזה יקרה אנחנו צריכים את המשך התמיכה הציבורית הרחבה שלכם. כבר ראינו שללחץ הציבורי יש משמעות ושמתקבלות החלטות בעקבותיו — ואנחנו צריכים להמשיך עד שהאחריות המלאה על התיק תועבר לשב״כ".