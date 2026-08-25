1:1 בבאקו: באר שבע עדיין ביתרון בדרך לליגת האלופות

הפועל באר שבע נמצאת הערב (שלישי) בעיצומו של הקרב על המקום בליגת האלופות, כשהיא ב-1:1 מול סבאח בבאקו וביתרון 2:3 בסיכום שני המשחקים. האדומים של רן קוז'וך עלו ליתרון מוקדם משער של איגור זלאטנוביץ', אך סבאח הצליחה לחזור למשחק עוד במהלך המחצית הראשונה.

המשחק נפתח בסערה מבחינת באר שבע. כבר בדקה השלישית זלאטנוביץ' מצא את הרשת לאחר בישול של זאהי אחמד, אך השער נפסל בעקבות נבדל גבולי של אחמד.

בדקה השמינית הגיעה סבאח להזדמנות גדולה להשיג את היתרון. קאהים פאריס קיבל כדור כשהוא לבדו מול אופיר מרציאנו, אך הבעיטה שלו פגעה בקורה. גם מהריבאונד לא הצליחה המארחת למצוא את הרשת.

שתי דקות לאחר מכן באר שבע ניצלה טעות קשה של שוער סבאח. פוקאטילוב מסר את הכדור היישר לרגליו של ניב יהושוע, שנתקל בשוער ונפל. זלאטנוביץ' היה במקום, השתלט על הכדור וגלגל אותו לרשת. הפעם השער היה חוקי, ובאר שבע עלתה ל-0:1.

אלא שסבאח לא ויתרה. בדקה ה-38 כריסטיאן נוואצ'וקוו מצא את הרשת וקבע 1:1, תוצאה שמצמצמת את היתרון של באר שבע בסיכום שני המשחקים ל-2:3.

רן קוז'וך עלה למשחק ללא שינויים בהרכב מהמפגש הראשון. אופיר מרציאנו פתח בשער, כשגיא מזרחי, איתי רוטמן, מיגל ויטור ופדרו אמאדור בהגנה. בקישור פתחו לוקאס ונטורה, ניב יהושוע ואליאל פרץ, ובהתקפה ג'אבון איסט, זאהי אחמד ואיגור זלאטנוביץ'.

כאלף אוהדי באר שבע הגיעו לבאקו כדי לתמוך בקבוצה במשחק המכריע. לפני שריקת הפתיחה אמר הקפטן מיגל ויטור: "מקווה לסגור מעגל ולעשות את זה היום. חולמים על ליגת האלופות, אבל נרצה לשמור על הכדורגל שלנו".

נכון לדקה ה-41, התוצאה היא 1:1, ובאר שבע מחזיקה ביתרון 2:3 בסיכום שני המשחקים.