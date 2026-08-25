אחרי הספירה החוזרת: דרמה בתוצאות הפריימריז בליכוד

הסערה סביב תוצאות הפריימריז בליכוד מסרבת להירגע, וכעת היא מגיעה לדרמה פוליטית ומשפטית יצרית במיוחד בין שני המחנות במפלגה.

השר חיים כץ טוען כי בעקבות ספירה חוזרת של הקלפיות, אתי עטיה עברה את השרה גילה גמליאל והבטיחה את מקומה. משמעות המהלך, במידה ויאושר רשמית, היא דחיקתה של גמליאל למקום לא ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת.

מנגד, בסביבתה של השרה גילה גמליאל מגיבים בחריפות רבה לטענות המהפך ומטיחים האשמות קשות. אנשיה של גמליאל טוענים כי הספירה החוזרת נעשתה באופן פסול לחלוטין וכי "הספירה זויפה במחשכים".

הקרב הצמוד בין השתיים, שנסוב על משבצת האישה השלישית ברשימה, צפוי להמשיך ולסעור בימים הקרובים. נוכח ההאשמות ההדדיות והאי-סדרים הנטענים, ההכרעה על זהות חברת הכנסת שתיכנס למקום הריאלי צפויה לעבור לפתחו של בית הדין של התנועה.