הרמטכ"ל לתצפיתניות: "אסור לזלזל באויב - חייבים להקשיב לכל סימן"

הרמטכ"ל עם התצפתניות ( דובר צה"ל )

הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר היום (שלישי) במפקדת אוגדת עזה (מחנה ‘רעים’) ושוחח עם התצפיתניות באוגדה. במהלך השיחה זמיר שמע מהתצפיתניות על פעילותן המבצעית ועל האתגרים שעימם הן מתמודדות בגזרה.

זמיר הביע את הערכתו לפעילותן של התצפיתניות בגבול רצועת עזה והדגיש את תרומתן המשמעותית להגנת יישובי העוטף ותושבי מדינת ישראל, לזיהוי איומים מבעוד מועד ולשמירה על ביטחון הכוחות הפועלים במרחב.

הרמטכ"ל בפגישה עם התצפיתניות ( צילום: דובר צה"ל )

"אני מעריך אתכן מאוד ויודע עד כמה התפקיד שלכן חשוב" אמר זמיר. "כשהגעתי לתפקידי כמג”ד וכמח”ט, נחשפתי לעוצמה של מערך התצפיתניות וליכולת שלכן לסייע לכוחות בשטח, לזהות דברים, לסגור מעגלים ולהשפיע באופן ישיר על המתרחש בגזרה". "אתן שומרות על גבולות המדינה, על היישובים בגזרה ואתן חלק קריטי ממערך ההגנה של צה”ל" הוסיף. "היכולת לזהות איומים מבעוד מועד, להבין את התמונה ולהתריע בזמן היא חלק בלתי נפרד מהיכולת שלנו להגן על המדינה".

הרמטכ"ל והתצפיתניות באוגדת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

זמיר ציין כי "אחד הלקחים המרכזיים מה-7 באוקטובר הוא שאסור לנו לזלזל באויב. האויבים שלנו אכזריים, ולכן אנחנו חייבים להיות ערניים ולהקשיב לכל סימן. הזיהוי והאבחון שלכן חשובים, ואחד מלקחי ה-7 באוקטובר הוא שיש להקשיב היטב לכל חיילת וחייל כחלק מהערכת המצב הפיקודית וקבלת ההחלטות. היום אנחנו פועלים במרחבי הגנה קדמיים ומגנים על אזרחי ישראל מהחזית בכל הגזרות".

"אתן העיניים שלנו בחזית, הראשונות לזהות איומי חדירה ולהפעיל כוחות לסגירת מעגלים ולסיכולם. היכולת שלכן להבין את המתרחש, התבונה, הזיכרון הארגוני וההיכרות העמוקה עם הגזרה הופכים אתכן למוקד ידע משמעותי עבור המפקדים" סיכם. "אני חושב שכל אחת מכן צריכה להיות גאה בשירות הצבאי שלה. אתן שומרות על המדינה, מגינות על הגבולות ועל עם ישראל, והעשייה שלכן היא חלק בלתי נפרד מהיכולת שלנו להגן על אזרחי ישראל".